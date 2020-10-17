1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 54 gözaltı

Operasyonda piyasa değeri 9 milyon lira olan kaçak nargile tütünü ile çok sayıda imalatta kullanılan malzeme ele geçirildi
 17 Ekim 2020 11:14
+Aa- Yazdır
İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 54 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 9 milyon lira olan kaçak nargile tütünü ile çok sayıda imalatta kullanılan malzeme ele geçirildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık izleme çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde örgütlü olarak kaçak nargile tütünü faaliyetleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, içerisinde örgüt liderinin ve 22 yöneticisinin de bulunduğu 54 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca operasyon kapsamında 24 ton 544 kilo gram satışa hazır kaçak nargile tütünü, 5 adet makarona basılı kaçak sigara, 282 elektronik sigara, 415 elektronik sigara likiti, 2 ton kalın kıyılmış tütün, 16 bin 850 litre gliserin ve aroma, 1 milyon 499 bin 255 paketleme poşeti, 9 bin 420 boş paket, 36 bin 23 marka etiket, 26 bin 115 paketleme poşeti, 9 bin 509 paketleme poşeti, 39 bin 564 şeffaf poşet, 560 jelatin, 12 elektronik hamur yoğurma makinesi, 12 elektronik kıyma makinesi, 18 elektronik poşet vakumlama makinesi, 7 adet elektrikli poşet yapıştırma makinesi, 1 harç mikseri, 3 elektronik makaron doldurma makinesi, 38 kantar ve hassas terazi, 52 kilogram renklendirici toz, 685 kilogram toz şeker, 180 litre şerbet, 2 kompresör, 1 jeneratör, 27 tüp, 15 ocak ve13 kazan ele geçirildi.

Operasyonla 9 milyon liralık kamu zararının önüne geçildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
17 Ekim 2020 11:16		 Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu
17 Ekim 2020 10:22
İstanbul'daki son depremin yeri ve büyüklüğü ikiye böldü
17 Ekim 2020 08:50		 'İlacı kim enjekte etti hala belirsiz'
17 Ekim 2020 08:22
Adana'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı
17 Ekim 2020 07:30		 Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen 2 kişiye soruşturma
16 Ekim 2020 22:30
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
16 Ekim 2020 22:15		 İzmir'de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
16 Ekim 2020 22:07
Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı
16 Ekim 2020 20:58		 Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı
16 Ekim 2020 19:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:40 - Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı11:35 - A'dan Z'ye Kovid-19 pozitif olan hastanın evde takip süreci11:33 - İnternette alan adı verme yetkisi ODTÜ'den alınarak BTK'ye verildi11:32 - FETÖ'cü üsteğmenin 'örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı' gerekçeli kararda11:31 - Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü11:29 - Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifi yasalaştı
11:28 - Uzaktan eğitimle YKS'ye hazırlıyorlar, dil öğretiyorlar11:22 - Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı11:19 - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kış ayları için uyarı11:16 - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti11:14 - İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 54 gözaltı10:59 - 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır'
10:52 - Şentop'tan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki10:51 - Bilim Kurulu üyesi, İstanbul'daki vaka artışının nedenini açıkladı10:42 - Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi10:26 - Aytun Çıray, İyi Parti'de yaşanan sorunları anlattı10:22 - Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu
10:20 - Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama
AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı
Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı
'İlacı kim enjekte etti hala belirsiz'
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracak iddiasına cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deniz baykal'ın kızının parti kuracağı iddiası 2
rıht 1
ayın 15i 3
kendime not 2
sebastian driussi 1
titanik neden battı 3
palan 1
deli dudu 1
ıklık 1
gurbet 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam