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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.
|17 Ekim 2020 11:16
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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yarar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.
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