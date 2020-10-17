1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kış ayları için uyarı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: Tedbirler önümüzdeki aylarda da sürerse yeni bir 'büyük pik' beklememiz mümkün değil ama toplum bu önlemlere dikkat etmezse, yine rehavete kapılırsa önümüzdeki aylarda sayıların yükselmemesi de mümkün değil. Bütün önlemlerin sıkı sıkıya devam ettirilmesi, bu kışı rahat bir şekilde geçirmemizi sağlayacak
 17 Ekim 2020 11:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin rehavete kapılmadan sürdürülmesi halinde, toplumun kış aylarını rahat geçireceğini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine, Kovid-19 salgını Türkiye'de tanındıkça insanların ve sağlıkçıların hastalık konusunda deneyim kazanmaya başladığını ifade etti.

Normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması nedeniyle özellikle eylül ve ağustosta Türkiye'nin belirli bölgelerinde vaka sayılarında ciddi yükselişler görüldüğünü anımsatan Gündüz, sonrasında toplumun maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı hale geldiğini anlattı.

Gündüz, hastalıkla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, "Toplumun tedbirlere sıkı sıkıya uyması, bu hastalığın bulaşmasını, artmasını engelleyecek ama bundan rehavete kapılıp da ödün verilirse önümüzdeki aylarda yine vaka sayıları artışa geçebilir. Tedbirlerle bir noktaya gelebiliyoruz. Henüz aşısı bulunmadığı, toplum bağışıklık kazanmadığı için mutlaka tedbirlere sıkı sıkıya devam etmek ve bu virüsle yaşamayı öğrenmek gerekiyor." diye konuştu.

Kovid-19'un yeni bir pik yaptığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını, zaman zaman bölgesel artışların görüldüğünü ifade eden Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuralların sonuna kadar uygulanması, toplumun bu konuda deneyim kazanması, sıkı filyasyon yapılması gibi birtakım hızlı önlemlerle bu artışların önüne geçilerek olgu sayıları neredeyse yarı yarıya belki de daha fazla azalıyor. Tedbirler önümüzdeki aylarda da sürerse yeni bir 'büyük pik' beklememiz mümkün değil ama toplum bu önlemlere dikkat etmezse, yine rehavete kapılırsa önümüzdeki aylarda sayıların yükselmemesi de mümkün değil. Bütün önlemlerin sıkı sıkıya devam ettirilmesi, bu kışı rahat bir şekilde geçirmemizi sağlayacak."

- "Tedbirler, hem Kovid-19'dan hem mevsimsel gripten korunmayı sağlayacak"

Mevsimsel grip ile Kovid-19'un belirtilerinin birbirine çok benzediğini, her ikisinde de halsizlik, ateş ve öksürük şikayetleri olabildiğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Bunların birbirine karışması da çok mümkün. Klinik olarak buna tanı koymak çok zor ama hastanelerde, laboratuvarlarda birtakım tetkikler yapılarak birini diğerinden ayırmak çok mümkün. Kovid-19 için aldığımız tedbirlerin tamamı mevsimsel gripten de koruyacağı için bu önlemleri almamız, aynı zamanda da mevsimsel gripten de korunmamızı sağlayacak. Bunu, adeta bir taş ile iki kuş vurmaya benzetiyorum. Kovid-19 için aldığımız bütün tedbirler, mevsimsel grip için de bizi korunaklı hale getirecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
A'dan Z'ye Kovid-19 pozitif olan hastanın evde takip süreci
17 Ekim 2020 11:35		 Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı
17 Ekim 2020 11:22
Bilim Kurulu üyesi, İstanbul'daki vaka artışının nedenini açıkladı
17 Ekim 2020 10:51		 CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
17 Ekim 2020 10:00
Prof. Dr. Tekin: Uzun sakal ve bıyık, virüs riskini artırıyor
17 Ekim 2020 09:58		 90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
17 Ekim 2020 08:59
'İstanbul için artış bekliyorduk'
17 Ekim 2020 07:20		 Yağış alan yerlerde sıcaklık azalacak - Haritalı
17 Ekim 2020 06:30
Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret
16 Ekim 2020 23:06		 Hastane başhekiminden Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama
16 Ekim 2020 22:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:40 - Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı11:35 - A'dan Z'ye Kovid-19 pozitif olan hastanın evde takip süreci11:33 - İnternette alan adı verme yetkisi ODTÜ'den alınarak BTK'ye verildi11:32 - FETÖ'cü üsteğmenin 'örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı' gerekçeli kararda11:31 - Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü11:29 - Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifi yasalaştı
11:28 - Uzaktan eğitimle YKS'ye hazırlıyorlar, dil öğretiyorlar11:22 - Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı11:19 - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kış ayları için uyarı11:16 - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti11:14 - İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 54 gözaltı10:59 - 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır'
10:52 - Şentop'tan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki10:51 - Bilim Kurulu üyesi, İstanbul'daki vaka artışının nedenini açıkladı10:42 - Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi10:26 - Aytun Çıray, İyi Parti'de yaşanan sorunları anlattı10:22 - Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu
10:20 - Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama
AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı
Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı
'İlacı kim enjekte etti hala belirsiz'
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracak iddiasına cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farbela 1
tatari 1
tarla faresi 1
Komşum Totoro 1
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
saint lucia 1
açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü yaşıyoruz 1
kunta kinte 1
seyşeller 1
arşe 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam