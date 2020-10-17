Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.
|17 Ekim 2020 11:22
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Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sağanağın başta güney ilçeleri olmak üzere Edirne ile Tekirdağ'ın merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum oluşum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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