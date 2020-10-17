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Uzaktan eğitimle YKS'ye hazırlıyorlar, dil öğretiyorlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde meslek ve sanat kursları veren KAYMEK AŞ, uzaktan eğitimle ulaştığı 1250 öğrencinin YKS ve LGS'ye hazırlanmasına katkı sunarken, bilgisayar, robotik kodlama, İngilizce, Fransızca gibi 12 branşta da 750 kişiye uzaktan eğitim veriyor- KAYMEK AŞ Müdürü Burhan Çanakpınar:- "Uzaktan eğitim sayesinde kaydını yaptıran vatandaşlarımız İngilizce, Fransızca, Arapça, Kur'an-ı Kerim, excel, bilgisayar, robotik kodlama, dış ticaret uzmanlık eğitimi, destekli muhasebe gibi dersleri alıyor"
 17 Ekim 2020 11:28
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Uzaktan eğitimle YKS'ye hazırlıyorlar, dil öğretiyorlar

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanat ve mesleki eğitim kursları veren KAYMEK AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yaklaşık 2 bin kişiye uzaktan eğitim imkanı sunuyor.

KAYMEK AŞ'nin Sümer Tesislerindeki sınıflarında oluşturulan alanlarda uzaktan eğitim veren usta öğreticiler ve öğretmenler, burada kursiyerleriyle online buluşuyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere Genç KAYMEK öğretmenleri tarafından matematik, Türkçe, fizik, kimya gibi branş dersleri verilirken, KAYMEK öğreticileri tarafından da isteyenlere Rusça, İngilizce, Arapça, Fransızca, Kur'an-ı Kerim, bilgisayar destekli muhasebe, robotik kodlama, dış ticaret uzmanlığı, etkili ve hızlı okuma, ileri excel geliştirme ve uyumu, diksiyon gibi 12 branşta da uzaktan eğitim veriliyor.

KAYMEK AŞ Müdürü Burhan Çanakpınar, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla değişen ve gelişen dünya düzenine uyum sağladıklarını, pandemi döneminde eğitimlerini teknolojinin imkanlarından yararlanarak uzaktan vermeye başladıklarını söyledi.

Büyükkılıç'ın talimatıyla haziran ayında uzaktan eğitim için çalışmalara başladıklarını anlatan Çanakpınar, 21 Eylül'den itibaren 1250 öğrenciye Genç KAYMEK bünyesinde YKS ve LGS'ye hazırlık kursu verdiklerini ifade etti.

Çanakpınar, sınava hazırlanan öğrencilerin ilk zamanlar uzaktan eğitime uyum sağlamakta zorlansalar da şimdi aktif şekilde eğitime katıldıklarını belirtti.

12 Ekim'de de branş kurslarını uzaktan eğitimle vermeye başladıklarını aktaran Çanakpınar, "12 branşla bu kurslarımıza da başlangıç yaptık. 750 kişi kurslarımıza devam ediyor. Hocalarımız hem canlı ders anlatıyor hem de anlattıklarını kayıt alıyor, öğrenci sonradan bu dersi takip edebiliyor. Uzaktan eğitim sayesinde kaydını yaptıran vatandaşlarımız İngilizce, Fransızca, Arapça, Kur'an-ı Kerim, excel, bilgisayar, robotik kodlama, dış ticaret uzmanlık eğitimi, destekli muhasebe gibi dersleri alıyor." diye konuştu.

- Kısa videolarla dersler eğlenceli hale getiriliyor

Dersleri eğlenceli hale getirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Çanakpınar, şöyle konuştu:

"Genç KAYMEK öğrencilerimize ders esnasında sıkılmasınlar diye kısa bilgilendirici videolar hazırlıyoruz. Vatanına, milletine bağlı gençler yetiştirmek için çabalıyoruz. Türk el sanatlarını da uzaktan uygulamalı göstermek istiyoruz. Bunun için önce kısa videolar hazırladık. Bir fermuar nasıl dikilir, sökük nasıl dikilir, pantolon paçası nasıl yapılır, bunlarla ilgili '1 dakikanızı alabilir miyiz' başlığıyla videolar hazırlıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızın talimatıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Diğer belediyeler de yavaş yavaş bu sisteme geçiyor. Yüz yüze eğitim başlasa bile biz uzaktan eğitimin bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Engelli olan, uzakta olup bu imkanlardan yararlanamayan pek çok kişiye bu şekilde ulaşıyoruz."

Çanakpınar, günü ve seansı belli tüm kurslara katılımın yüzde 80 olduğunu, bunu yüzde 100'e çıkarmak için çabaladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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