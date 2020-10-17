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Tuzla'da 'scooter'lı zabıta dönemi başladı

Tuzla Belediyesinde görev yapan zabıta ekipleri, trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda çevreye duyarlı elektrikli scooterlar ile görev yapacak.
 17 Ekim 2020 13:43
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Tuzla'da 'scooter'lı zabıta dönemi başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede vatandaşlara daha kolay ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda elektrikli scooter kullanacak.

Tuzla zabıtası tarafından ilk defa kullanılmaya başlanan "Bin Bin" isimli elektrikli scooter ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşlara ve işletmelere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, "Arkadaşlarımızla yeni teknolojik bir cihazı denedik. Bundan sonra da kullanmaya başlayacağız. Cihazımız biliyorsunuz çok trend olan elektrikli bir cihaz. Fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan, alternatif ihtiyaç kaynakları ile çevreye duyarlı olan bu tür aletler dünyada çok tutulan ve kullanılan durumda." ifadelerini kullandı.

- "Daha hızlı ve mobilize şekilde belediyecilik hizmetlerini sunacağız"

Yazıcı, bazı ülkelerde fosil yakıtlı araçların yasaklandığını hatırlatarak, belediyecilik hizmetlerini denetlemek ve kontrol edebilmek adına, belli mahallelerde ve merkez noktalarda "Bin Bin" ile çalışacaklarını belirtti.

Hem alternatif enerji kaynağı kullanıp hem de daha hızlı ve mobilize bir şekilde belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacaklarını vurgulayan Yazıcı, aracın birçok avantajının da bulunduğunu kaydetti.

Yazıcı, "Fosil yakıtlara ihtiyaç kalmayacak ve karbondioksit emisyonundan dolayı da çevreye duyarlı bir cihazdır. GPS bağlantısı var. Güzergahları sürekli göreceğiz. Nereler denetlenmiş, nereler denetlenmemiş. Cihazın bu özellikleri sayesinde de personelimizin kim nerede, ne zaman, hangi sürede hangi aralıklarda denetlenip denetlenmediğini hizmet kalitesi açısından geri dönüş alacağız. Biz ekibimize güveniyoruz ama bu şekilde daha da verimli bir belediyecilik hizmeti sunma gayretimiz var." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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