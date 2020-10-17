Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
|17 Ekim 2020 11:31
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
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