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İnternette alan adı verme yetkisi ODTÜ'den alınarak BTK'ye verildi

Pazar büyüklüğü yaklaşık 10 milyon lira olan ve daha önce ODTÜ'de bulunan ".tr" alan adlarını verme yetkisi, artık BTK'de olacak. Türkiye'de 2020 yılı birinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 417 bin 100 ".tr" uzantılı site yer alıyor
 17 Ekim 2020 11:33
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İnternette alan adı verme yetkisi ODTÜ'den alınarak BTK'ye verildi

- Pazar büyüklüğü yaklaşık 10 milyon lira olan ".tr" alan adlarını verme yetkisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye gire, ".tr" alan adı işlemleri için gerekli politika ve prosedürler 1991-1998 yıllarında ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca düzenlendi. 2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kuruluna bağlı çalışan sektör temsilcilerinin yer aldığı ve 11 kurumsal üyeden oluşan "DNS Çalışma Grubu" oluşturuldu.

İnternet kullanımındaki hızlı artış ve beraberinde ortaya çıkan elektronik ticaretteki gelişmelerle alan adları önem kazanmaya başladı. 2011'de yayımlanan "655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında İnternet Kurulu feshedilerek, İnternet Geliştirme Kurulu kuruldu.

ODTÜ ve BTK'nin IANA/ICANN'e devir onayı için yaptığı ortak başvuru ise 3 Mayıs 2019'da onaylandı.

Protokole göre, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nin (TRABİS) devreye alınması çalışmaları kapsamında Resmi Gazete'de bugün yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile alan adları yönetimine dair ihtiyaç duyulan bazı güncellemeler BTK tarafından yapıldı.

- Türkiye'de 417 bin 100 alan adı var

Türkiye'de 2020 yılı birinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 417 bin 100 ".tr" uzantılı olan site yer alırken, en büyük pay yüzde 83,1 ile "com.tr" uzantılı internet sitelerine ait. Bunu yüzde 3,3'er ile "gen.tr" ve "gov.tr", yüzde 2,6 ile "org.tr" uzantısına sahip siteler takip ediyor.

Söz konusu alan adlarını kullanan internet sitelerinin yüzde 78,1'i Türkiye'de, yüzde 10,4'ü ABD'de, yüzde 5,6'sı Almanya'da, yüzde 1,6'sı Fransa'da, yüzde 1,3'ü İngiltere'de, yüzde 1,2'si Hollanda'da ve yüzde 1,7'si diğer ülkelerde barındırılıyor.

Yaklaşık 10 milyon liralık pazara sahip olan bu alan adları için yıllık 5 ile 25 lira arasında ödeme yapılıyor.

Tebliğ değişikliği kapsamında kayıt kuruluşu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuata uymakla yükümlü olacak.

Öte yandan TRABİS'e entegre olan kayıt kuruluşları, sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunduracak.
Anadolu Ajansı
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