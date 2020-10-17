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Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu.
|17 Ekim 2020 12:26
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Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Eminönü açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.
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