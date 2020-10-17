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İzmir'de orman yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
|17 Ekim 2020 13:10
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