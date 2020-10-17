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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
 17 Ekim 2020 13:10
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İzmir'de orman yangını

Gölcük mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı
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