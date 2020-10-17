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Soylu: Hakkari'de operasyonda bir terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hakkari'de operasyonda çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi
 17 Ekim 2020 13:32
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Soylu: Hakkari'de operasyonda bir terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakkari'de operasyonda çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi."

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