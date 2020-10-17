1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.
 17 Ekim 2020 14:17
+Aa- Yazdır
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi
17 Ekim 2020 10:42		 Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
17 Ekim 2020 10:20
İstanbul'da 15 okul servisi aracı trafikten men edildi
17 Ekim 2020 10:00		 Kışanak'a Kobani tutuklaması
17 Ekim 2020 08:35
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama
17 Ekim 2020 01:09		 Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı
16 Ekim 2020 23:38
Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti
16 Ekim 2020 22:36		 Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu teslim oldu
16 Ekim 2020 21:59
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
16 Ekim 2020 21:19		 Ergenekon davası hakimi Çalmuk'a 10 yıl hapis
16 Ekim 2020 20:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - Atlı polisler, Atatürk Arboretumu'nda denetim yaptı15:36 - 3 ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı15:33 - Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı15:29 - Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü15:10 - Öldürülen Ceren'in hayatı, SMA hastası Demir Ali'ye umut olacak14:59 - Sokak köpekleri, hassas burunlarını kayıpları bulmak için kullanacak
14:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor14:54 - Ankaraspor'da 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif14:42 - Polisinin şehit olduğu kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı14:39 - Sağlık çalışanları Antalya'da kampta buluştu14:38 - İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldürdü14:17 - Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi
14:15 - Ticaret Bakanlığından mesafeli alışveriş tüketicilerine önemli uyarılar14:12 - En acı istatistik: Bellek Sakinleri14:09 - Uzaktan eğitimin iyi tarafı yok mu?13:59 - Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor13:49 - 85 yaşındaki kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlılar yakalandı
13:43 - Tuzla'da 'scooter'lı zabıta dönemi başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
Fatih Portakal istifa nedenini açıkladı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!
Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
İnternette alan adı verme yetkisi ODTÜ'den alınarak BTK'ye verildi
Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!
Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Amerikadaki bilim insanlarımız 2
seyşeller 1
tasarruf yapmak 2
el mahkum 3
antigua ve barbuda 1
karşılık 1
son 1 haftadır vakalarda artış eğilimi var 6
2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 1
açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü yaşıyoruz 1
Gence 2
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam