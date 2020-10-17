Sağlık çalışanları Antalya'da kampta buluştu
|17 Ekim 2020 14:39
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Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için kamp düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Duacı köyü yakınında bulunan Alaaddin Keykubat kampında anne-kız kampı etkinliği gerçekleştirildi.
Kentteki hastanelerde çalışan 23 personel ile kızlarının katıldığı kampta, bisiklet, tırmanış, ok atma, golf, dart, bocce, yüzme, kamp ateşi ve müzik faaliyetleri yapıldı.
Kamplara katılan sağlık çalışanları ve çocukları, ulaşım, yeme içme, konaklama gibi bütün imkanlardan ücretsiz faydalandı.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kovid-19 sürecinde en çok yorulan ve tehlike altında bulunan grubun sağlık çalışanları olduğunu söyledi.
Sağlık çalışanlarının farklı aktivitelerle eğlendiğini anlatan Yazıcı, "Sağlık çalışanlarının birkaç gün de olsa nefes almalarını sağladık. Projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz." dedi.
Yarın tamamlanacak anne-kız kampının ardından, 24-25 Ekim'de sağlık çalışanlarının çocukları, 31 Ekim-1 Kasım ve 7-8 Kasım'da ise baba-oğul ve yine anne-kız kampları gerçekleştirilecek.
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