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Polisinin şehit olduğu kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan yolcu minibüsünün şoförü tutuklandı.
 17 Ekim 2020 14:42
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Polisinin şehit olduğu kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan yolcu minibüsünün şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yunus ekibinin önceki gün sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı kovalarken yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, gözaltına alınan kaçan araçtaki 2 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibi, önceki gün sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir aracı kovalarken Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsüyle çarpışmış, motosikletten düşen 2 polis memuru yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan şehit olmuş, tedavisi devam eden Özkan Aslan'ın ise vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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