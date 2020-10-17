Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor.
|17 Ekim 2020 14:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.
Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verilmesinin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor https://t.co/X88CX2gN7cAA Canlı (@AACanli) October 17, 2020
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