Ankaraspor'da 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|17 Ekim 2020 14:54
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" denildi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/0FtS61DmtOAnkaraspor (@ankaraspor2020) October 17, 2020
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