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Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü

Batman'dan acı haber: Lösemiyi yenen 28 yaşındaki hemşire Yasemin koronavirüse yenik düştü
 17 Ekim 2020 15:29
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Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü

Batman'da görevli hemşire Yasemin Çolak, gördüğü lösemi hastalığını yenip görevine döndükten sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yenik düştü.

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan hemşire, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

LÖSEMİYİ YENMİŞTİ KORONAYA YENİLDİ

Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire Yasemin Çolak'ın koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Pamukçu, Çolak'ın eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.
İhlas Haber Ajansı
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