Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü
|17 Ekim 2020 15:29
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Batman'da görevli hemşire Yasemin Çolak, gördüğü lösemi hastalığını yenip görevine döndükten sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yenik düştü.
Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan hemşire, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
LÖSEMİYİ YENMİŞTİ KORONAYA YENİLDİ
Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire Yasemin Çolak'ın koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Pamukçu, Çolak'ın eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.
Sason Halkına yıllarca hizmet verip,herkesin gönlünde yer eden,Lösemi Hastalığı tedavisini şifayla bitiren Hemşire Kardeşimiz Yasemin ÇOLAK'ı ne yazık ki COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik.Eşine ,çocuklarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum.Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/hdZDMW11ygDrhakanpamukcu (@Drhakanpamukcu) October 16, 2020
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