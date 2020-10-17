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Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı

 17 Ekim 2020 15:33
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Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 3 gün önce ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, trafik akışının yönlendirildiği D-100 kara yolunda yoğunluk yaşanması üzerine küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Alınan bilgiye göre, çarşamba günü otoyolun Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde çalışmaların başlamasıyla Ankara istikametinin ulaşıma kapatılması, trafiğin verildiği D-100 kara yolu Bolu Dağı çıkışında yoğunluğa neden oldu.

Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul istikameti viyadükler üzerinde yolu ikiye ayırarak baypas çalışması yaptı.

Tır, tanker ve ağır yük taşıyan kamyonlar otoyolun Düzce kesiminden Kaynaşlı, Bolu kesiminden ise Abant gişelerine ve buradan da D-100 Bolu Dağı geçişine yönlendirilirken, otoyol küçük araçların kullanımına açıldı.

Baypas yapılan kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolda, çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.

Anadolu Ajansı
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