Atlı polisler, Atatürk Arboretumu'nda denetim yaptı
Atlı polis ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda güvenliğin sağlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
|17 Ekim 2020 15:38
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Atlı polis ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda güvenliğin sağlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Arboretumu'nda devriye görevi gerçekleştirdi.
Polisler, arboretumda gezen vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını istedi ve zaman zaman maske takmayan ziyaretçileri uyardı.
''Aybar'' ve ''Ödül'' isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.
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