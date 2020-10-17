1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AssisTT 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Türk Telekom'un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi AssisTT, 16 farklı ilde bin 600 yeni istihdamla, yıl sonu itibariyle toplam 5 bin kişiye yeni iş imkanı sağlamış olacak. Başvurular, AssisTT kariyer sitesi üzerinden ve Van haricinde tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak.
 17 Ekim 2020 15:46
+Aa- Yazdır
AssisTT 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Türk Telekom'un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi AssisTT, 16 farklı ilde bin 600 yeni istihdamla, yıl sonu itibariyle toplam 5 bin kişiye yeni iş imkanı sağlamış olacak. Başvurular, AssisTT kariyer sitesi üzerinden ve Van haricinde tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak.

İnsan odaklı anlayışıyla müşteri deneyimini zenginleştiren Türk Telekom'un çağrı merkezi AssisTT, istihdam olanaklarıyla Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Mart'tan bugüne kadar 3 bin 400 kişiyi işe alan AssisTT, 2020 sonuna kadar ise 16 farklı ilde bin 600 kişiye daha istihdam sağlayacak.

İşe alımlar; Adıyaman, Amasya, Ankara, Aydın, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, İzmir, Karaman, Ordu, Rize, Samsun ve Van'da olacak. Başvurular AssisTT kariyer portalı assistt.com.tr ve Van haricindeki tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak.Şirketin Mart'tan yıl sonuna kadar işe alacağı çalışan sayısı 5 bine ulaşacak.

"İstihdama katkı, Türkiye'ye karşı milli sorumluluğumuz"

İstihdama katkı sağlamayı, Türkiye'ye karşı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, "Türkiye'nin dört bir yanındaki çağrı merkezlerimiz, gençlerimizin kariyer yolculuğunda önemli bir yer tutuyor. Pandemi sürecinde çağrı merkezlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla da büyümemizi sürdürdük. AssisTT çatısı altında sürekli büyüyen yaklaşık 14 bin kişilik ailemizle müşteri hizmetleri standartlarımızı da geliştiriyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sözleşmeli ve memur alım ilanları tek bir tercih kılavuzunda yayınlanmalı
15 Ekim 2020 10:45		 Belediye'de istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi
14 Ekim 2020 22:36
KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri yayımlandı
14 Ekim 2020 14:08		 Yıl 2020... Halen noter onaylı diploma isteyen üniversiteler var!
13 Ekim 2020 11:00
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
13 Ekim 2020 10:00		 Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı
08 Ekim 2020 14:03
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
07 Ekim 2020 10:09		 Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması
06 Ekim 2020 21:20
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
05 Ekim 2020 12:21		 KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2020 11:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Mobil ekipler 21 bini aşkın çocuğu sokaktan kurtardı17:18 - Kamyon arkasına yazılan yazılar kazaya davetiye çıkarıyor17:16 - Kartal Belediye Başkanı ve eşi evde karantinaya girdi17:13 - Türkiye'nin yeni zırhlısı Tulpar göreve hazır17:12 - Kuyucuk Gölü bu yıl da kurudu17:09 - Yerli sıcak hava balonları ilk kez turistlerle uçtu
17:00 - Bu ilçede testi pozitif çıkan sadece 2 kişi var16:56 - Üniversite öğrencisi lösemiye yenik düştü16:52 - Konutların gaz tüketiminin tamamı yerli kaynakla karşılanabilecek16:50 - Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı16:48 - Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 2 ölü16:45 - Samsun İdare Mahkemesi: Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunları bir derece alır
16:32 - Erdoğan keşfedilen yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı16:26 - 6 yıldır depoda duran motosiklete köprü geçiş ücreti geldi16:21 - Yargıtay'dan emsal olacak 'kilit değiştirme' kararı16:15 - TGK'den 'yıpranma hakkı' açıklaması16:12 - Alkol zehirlenmesinden 9 günde 58 kişi yaşamını yitirdi
16:00 - Ayakta yolcu taşıyan dolmuş sürücüsü kaymakama yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
Erdoğan keşfedilen yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı
Fatih Portakal istifa nedenini açıkladı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!
Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!
İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldürdü
İnternette alan adı verme yetkisi ODTÜ'den alınarak BTK'ye verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaltak 1
saint lucia 1
tatari 1
ayın 15i 1
son 1 haftadır vakalarda artış eğilimi var 6
serencam 1
deli dudu 1
taki taki 1
medeni olmak 1
atom altı parçacıklar 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam