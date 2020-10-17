TGK'den 'yıpranma hakkı' açıklaması
|17 Ekim 2020 16:15
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilerin emeklilikte kazandıkları yıpranma hakkının, basın kartı şartına bağlanmaması gerektiğini bildirdi.
Kolaylı yaptığı yazılı açıklamada, halkın haber almasını sağlayan gazetecilerin iyi haklara sahip olması gerektiğini belirtti.
Aydınlık yarınlara ulaşmak için basının sorunlarını el birliğiyle çözümlenmesini isteyen Kolaylı, şunları kaydetti:
"Anayasa Mahkemesinin 'basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin' aldığı karar gereği, 14 Kasım'a kadar gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının 'kanuni' düzenleme yapması gerekmektedir. Bu düzenleme, şu an komisyondadır. Ancak bu haliyle yıpranma hakkından yararlanmak, basın kartı şartına bağlanmaktadır."
Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 Sayılı Yasa'ya (meslek çalışanlarınca bilinen 212 Sayılı Yasa'ya) tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı koşuluna bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz. Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir. Anayasa Mahkemesi kararının ardından doğacak hukuki boşluğun doldurulması amacıyla yapılacak çalışmanın, hak kaybına yol açmadan sonuçlanmasını ve 5953 Sayılı Yasa kapsamında görev yapan tüm meslektaşlarımızın yıpranma hakkından yararlanmasını diliyoruz."
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