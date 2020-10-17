Yargıtay'dan emsal olacak 'kilit değiştirme' kararı

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, tartışmaya başladı. Öfkeli koca, sürekli anlaşmazlık yaşadığı eşinin eve girişini engellemek amacıyla kapı kilidini değiştirdi. Evin ihtiyaçları için çarşıya giden kadın, eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, yaşanılanları tutanak altına aldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, öfkeli koca hakkında 'kötü muamele' suçundan iddianeme hazırladı.

İddianame, Asliye Ceza Mahkelmesi'nce kabul edilince eşini eve almayan koca sanık sandalyesine oturdu.

YARGITAY'DAM EMSAL OLACAK KARAR

Tarafları dinleyen Asliye Ceza Mahkemesi, kapı kilidini değiştiren koca hakkında açılan 'kötü muamele' suçundan beraat kararı verdi. Kararı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve katılanın eve girmesini engellediği olayda, eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 232/1. maddesinde düzenlenen 'kötü muamele' suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır. Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi."