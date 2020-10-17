Üniversite öğrencisi lösemiye yenik düştü

VAKIF ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE CEZA SORUŞTURMASI AÇILABİLİR Mİ? Danıştay Birinci Dairesi, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler, rektör yardımcıları ve üst kuruluş genel sekreterleri hariç diğer personele görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaparken suç işledikleri isnadında bulunulması halinde bu isnadın genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğine hükmetti.