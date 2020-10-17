Üniversite öğrencisi lösemiye yenik düştü
Bursa'nın İznik ilçesinde fen bilgisi öğretmenliği okuyan 20 yaşındaki Ali Ergün lösemiden dolayı hayatını kaybetti.
|17 Ekim 2020 16:56
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Bursa'nın İznik ilçesinde fen bilgisi öğretmenliği okuyan 20 yaşındaki Ali Ergün lösemiden dolayı hayatını kaybetti.
İznik'te bir yıl önce lösemiye yakalan ve tedavi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ali Ergün (20) vefat etti. Bursa Şehir Hastanesinde bu sabah vefat eden genç öğretmen adayının ölümü ilçe halkını yasa boğdu
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