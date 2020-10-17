Bu ilçede testi pozitif çıkan sadece 2 kişi var
|17 Ekim 2020 17:00
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri ve yetiştirilen doğal ve organik ürünleri ile ünlü 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde görülen az sayıda koronavirüs vakası üzerine sıkı tedbirler uygulandı. Yetkililer, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı, ilçeye dışarıdan gelenlerin karantinada kalmasını sağladı. Alınan sıkı tedbirler sayesinde az sayıdaki koronavirüs vakaları neredeyse sıfırlandı. 4 gün önce vakanın kalmadığı ilçede dün 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktı. Bu kişilerinde evlerinde tutulduğu öğrenildi. Yaklaşık 17 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.
'KORONAVİRÜSÜ İLÇEDEN TEMİZLEME AŞAMASINA GELDİK'
Şavşat'ta yaşayan Sultan Odabaş, çok şükür vakaları sıfırlamaya yakın olduklarını belirterek "Bu müjdeli haberi duyduk, vaka sayısı sıfıra yaklaştı. Hakikaten çok titiz ve tedbirli davrandık. Uyarılan her konuda dikkatli olduk. Toplu yerlerden uzak durduk, sosyal mesafe, maske, hijyen bunlar zaten vazgeçilmez. İşte sonuç, Şavşatlılar olarak koronavirüsü ilçeden temizleme aşamasına geldik. Çok mutluyuz. Aynı hassasiyetle devam edeceğiz. Bu noktada ilçe yetkililerininde sık sık denetimleri oldu bizleri uyardı. Hep birlikte bunu başardık" dedi.
Alim Gümüş de, "Şavşat halkı kurallara, kanunlara uyar, demokrasiye riayet eder. Koronavirüs konusunda da kurallara uyduk ve beklenen oldu, Şavşat'ta vaka sayısı azaldı. Rehavete kapılmayacağız, aynı titizlikle devam ederek Şavşat'ta virüsü temizleyeceğiz" diye konuştu.
Esnaf Hakan Altun ise "Şavşat halkı koronavirüs konusunda çok bilinçli davrandı. Konulan kurallara harfiyen uydu. Zaten nüfusun çoğunluğu köylerde yaşıyor. Doğal ve organik beslenerek kurallara uyarak bugün Şavşat'ta vaka sayısını sıfıra yaklaştı. Yine aynı tedbirlerle biz vatandaşlar olarak tamamen vakaların sona ermesi için kurallara uyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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