Kartal Belediye Başkanı ve eşi evde karantinaya girdi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı
|17 Ekim 2020 17:16
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in eşi Sibel Yüksel'e yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Başkan Gökhan Yüksel ile eşi Sibel Yüksel'in evde izolasyon sürecine başladıkları öğrenildi.
Kartal Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in eşi Sibel Yüksel, yapılan Covid-19 testinde sonuç pozitif çıkmıştır. Gereken tıbbi tedavisine başlanmış olup izolasyon süreci eşi ile beraber ikametgahlarında devam etmektedir. Dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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