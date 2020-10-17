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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Afyon kaymağı

Afyonkarahisar'da hijyenik şartlarda üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli ve dünyaca ünlü Afyon kaymağı, Türkiye'nin pek çok şehrinde kahvaltı sofraları ile tatlıları süslüyor.
 17 Ekim 2020 17:51
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Afyon kaymağı

Afyonkarahisar'da 17 işletmede özel hijyenik şartlarda üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli, dünyaca ünlü Afyon kaymağı, kahvaltı sofralarını süslüyor.

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli manda kaymağı, lezzetinin sırrını özel kaplarda manda sütünden yapılmasından alıyor.

Soğuk hava şartlarında 12 saatte oluşan Afyon kaymağı, sabır isteyen bir ürün olarak dikkati çekiyor. Kent genelinde 200 gramlık paketlerde satılan ve şehre gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaymak hem kahvaltıların hem de tatlıların vazgeçilmezi olarak biliniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, coğrafi işaretli Afyon kaymağının manda sütünden yapıldığını söyledi.

Manda sütünün inek sütüne göre renginin daha beyaz ve yağ oranının daha yüksek olduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da manda kaymağı özel hijyenik şartlarda ve kaplarda sabır ve emekle yapılıyor. Kentte, 17 farklı işletmede yılda yaklaşık 253 ton manda kaymağı üretimi yapılıyor. Bu kaymakların genellikle 200 gramlık paketler halinde satışı gerçekleştiriliyor. Manda kaymağı genellikle kahvaltılarda veya tatlılarla tüketiliyor. Ayrıca, lokum ve şekerleme sanayisinde de bu kaymak kullanılıyor."

Acar, manda kaymağının genellikle iç piyasada tüketildiğini vurguladı.

Hijyenik koşullarda üretiliyor

Manda kaymağı üreticisi Cemal Şahintepe de dededen kalma mesleklerini yıllardır sürdürdüklerini dile getirdi.

Eskiden dedelerinin evlerde kaymak ürettiklerine dikkat çeken Şahintepe, "Afyon kaymağına talebin artması üzerine işletme haline geldik. Tesisimizde hijyenik koşullarda ürettiğimiz manda kaymaklarını Afyonkarahisar başta olmak üzere Eskişehir, Antalya, Kütahya, Ankara, Uşak ve Konya illerine satıyoruz." diye konuştu.

"Afyon kaymağı Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetidir"

Gaziantep'den kentteki termal otele gelen Celalettin İlgen de kahvaltı sofrasında tadına baktığı Afyon kaymağına ilişkin, "Normalde de kaymağı çok seven birisiyim. Ama burada tadına baktığım manda kaymağı gerçekten çok farklı bir lezzet. Biz, Gaziantep'te de tüketiyoruz fakat Afyon kaymağı gibi olmuyor. Afyonkarahisar'a gelen herkesin bu damak tadını tatması gerekiyor. Kahvaltı sofralarında pek çok farklı türden ürünler var ama kaymağın yeri bir başka. Afyonkarahisar'daysanız kahvaltı sofrasında manda kaymağı olmazsa olmazdır. Karadeniz'in hamsisi neyse, Afyon kaymağı da Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetidir." ifadelerini kullandı.

Tatlıcı Şükrü Pancar ise ekmek kadayıfı ve kabak tatlıların vazgeçilmezinin Afyon kaymağı olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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