Bakan Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı

Hakkari'de video konferans aracılığı ile 81 il valisi ile koronavirisü salgını süreci ile ilgili toplantı yapan ve geceyi Sat Gölleri'nin bulunduğu İki Yaka'daki bir üs bölgesinde geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Hakkari Valiliği'ndeki güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, askeri ve polis yetkilileri katıldı.

TERÖR HEM TARİHİ, HEM DOĞAYI, HEM DE TURİZMİ GÖLGEDE BIRAKTI

Bakan Soylu güvenlik toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soylu, güvenlik başlıklarıyla ilgili gelen bir değerlendirmede bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Dün akşam geldiğimiz Hakkari'de 81 il valimizle birlikte koronavirüs tedbirlerini değerlendirdik. Ardından özellikle terörle mücadelemizde bizim için çok önem taşıyan üs bölgelerimizden biri olan geçen yılın sonu gibi tamamladığımız jandarmamızın şu anda kullanımında olan Göllerbaşı üs bölgesinde kaldık. Ardından yine buralar binlerce yıllık tarihin bize emaneti. Tabii ki terör, hem tarihi, hem doğayı, hem turizmi, hem bize bırakılan emanetleri gölgede bıraktı. Bir taraftan Türkiye'de karın en güzel yaşandığı yer burasıdır. Bu yıl inşallah güzel bir kar festivali yapılacak. Bu ayın sonuna doğru Şırnak'taki rafting, Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatıyla Hakkari'de devam edecek. Bu da Sayın Spor Bakanımızın Hakkari'ye olan alakasının bir neticesidir "dedi.

AĞRI DAĞI'NDA DA TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Gece saatlerinde Göller Başı Üs Bölgesi'ne gittiklerini belirten Bakan Soylu, "Orada Sat Gölleri'nde arkadaşlarımızla birlikte turizmle açılmaması imkansız olan dağlar, bir tarafta dağların ve kayaların haşmeti diğer tarafta göllerin güzelliğiyle buluştuğu muhteşem bir havası, manzarası Allah'ın bize bahşettiği muhteşem bir alan. Orayı gördük birilerinin temel hedefi hayali orada teröristlerle birlikte beraber kahve içmekti. Ama bu milletin birliği onu onlara nasip etmedi. Ve bilmenizi isterim burada bayrağımızın gölgesinde, milletimizin birliği ve beraberliği ile bugün burada güvenlik toplantısı için birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla birlikte çay kahve içmek nasip oldu. Şükürler olsun önümüzdeki yıl inşallah milletimizin en güzide gezi yerlerinden biri olacak. Burada bir kez daha söylemek isterim bugün nasıl İki Yaka Dağları'ndaysak, inşallah önümüzdeki ocak, şubat, mart aylarından birinde arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Burada kar festivali yapılırken, inşallah Ağrı Dağı'nda da tırmanış gerçekleştireceğiz. Bizim için ayrı bir güzellik ve geçen hafta Beytüşşebap'ta yaşadığımız o güzellik inşallah ülkemizin her köşesinde de gerçekleştireceğiz. Önceki akşam da Ayvalık'taydık orada sahil güvenlikle ilgili bir denetlememizi gerçekleştirdik. Ayvalık'taki aynı huzurun Hakkari'de de aynı huzurun yaşanmasından büyük bir Türkiye'den, büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. "diye konuştu

'ÜS BÖLGESİNDE YER ALTINDA TÜNELLER VAR'

İki Yaka bölgesinden sonra gittikleri üs bölgesi ile ilgili bilgi veren Bakan Soylu, bu bölgenin Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olduğunu söyledi. Bu üs bölgesinin en kısa zamanda biteceğini kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk kez bir üs bölgesinde yer altında tüneller var. Yer altındaki tüneller, kuleleri birbirine bağlanıyor. İçerisinde her türlü teknik donanım ve cihaz söz konusu, her türlü mühimmat söz konusu ve oraya yapılan yolları da helikopterden görme fırsatımız oldu. Bunlar gerçekten insan üstü gayretle gerçekleştirilen adımlar. Bunlar devletimizin büyüklüğünü bize verdiği gururu bir kez daha yansıtmaktadır. Şimdi burada hem terörle mücadeleyi, hem asayişi, hem göçü, hem uyuşturucuyla mücadeleyi, hem de arkadaşlarımızın ortaya koyacağı sunumları hep birlikte değerlendireceğiz."

HAKKARİ KRİTİK BİR BÖLGE

Terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, "Hepinizin malumu olduğu üzere Hakkari ilimiz terörle mücadele ve güvenlik ile ilgili olarak belki de Şırnak'la birlikte en kritik coğrafi konuma sahip illerimizden birisidir. Biraz önce gittiğimiz yerden kuş bakışı gördüğümüz yer Basyan, yani Irak'ın kuzeyinin bize bakan tarafı hem İran hem Irak'a sınırı olan dolayısıyla gerek terör geçişleri, gerek kaçak göçmen geçişleri, hem de buna bağlı olarak uyuşturucu ticaretiyle ilgili yüksek bir risk barındırmaktadır. Hakkari'nin PKK terör örgütü nezdindeki anlamı ise diğer illerden biraz daha farklıdır. Burası terör örgütünün Kuzey Irak'a geçiş kapısı olarak gördüğü, Kuzey Irak'a giriş çıkış kapısı olarak gördüğü bir yer. Kuzey Irak, örgüt için hem coğrafi konum itibariyle, hem de yüksek arazi yapısının verdiği imkanlar sebebiyle geçmişten beri terör örgütünün temel üslenme alanı lojistik ve karargah bölgesi konumundadır. Dolayısıyla buraya açılan kapı olan Hakkari'nin terörle mücadeledeki stratejik önemi her halde burada izaha muhtaç değildir. Yurt içinde de Tunceli'den Artvin'e Diyarbakır'dan Erzurum'a Karadeniz'e kadar örgütün ilettiği tüm grupların ana giriş kapısı. İlk planlamaların yapıldığı yer yine Şırnak'ın bir bölümü Hakkari serhat bölgesi denilen Kars'ı ve Ağrı'yı içine alan bölge olarak esas itibariyle aktarım merkezi ve aktarım alanları olarak nitelendirilebilir. Bir başka açıdan Hakkari'nin önemi ise örgütün özellikle burayı kendine ait bir merkez olarak nitelendirme merakından oluşmaktadır. Örgüt burada özellikle yıllarca ortaya koymuş olduğu baskı sebebiyle terörü kendine bir araç ve maşa olarak kullanmak sebebiyle Hakkari'mizin, Yüksekova'mızın gelişmesini engelleme konusunda da siyasi bir amaç gütmüştür. Onun için buranın her açıdan büyük bir önemi var. Bizim açımızdan da. Eğer burada terörü minimize edersek eylem kabiliyetini buradan sıfırlarsak. Tüm Türki'ye terörle mücadeleye model kazandırmak mümkün olur."

'TERÖRÜ KAYNAĞINDAN YOK ETME PRENSİBİYLE DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Soylu, Hakkari'deki terörle mücadeleyi Irak'ın kuzeyiyle birlikte düşünmek durumunda olduklarını da belirterek, "Türkiye aynen Fırat Kalkan'ı hareketi bölgesinde, Barış Harekatı bölgesinde ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde ve yönetimi çerçevesinde terörü kaynağında yok etme prensibiyle hareket ettiği gibi Irak'ın kuzeyinde de terör örgütünün yuvalandığı yerleri teker teker ortadan kaldırabilmek için biraz önce bahsettiğim Avaşin Basyan'dan Hakurk'a kadar olan hatta Zap Metina Haftanin alanına kadar. Allah razı olsun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ortaya koymuş olduğu büyük bir harekat kabiliyetiyle terörü kaynağında yok etme kapasitesini bugün gerçekleştirmektedir. Bu bizim için önemli bir stratejik adımdır. Oraya sarkmadan bu mücadeleyi verseydik arzu ettiğimiz neticeye ulaşmamız elbette ki zor. Dolasıyla operasyonlarımızı, attığımız adımları terörü kaynağında yok etme prensibiyle düşünmek durumundayız. Bu özellikle son olarak vatandaşlarla temasımızı, bilhassa terörün bitişini anlatmak üzere arttırmalıyız. "dedi.

HUZUR SADECE EĞİTİMİ VE EKONOMİYİ ETKİLEMEDİ

Huzurun sadece eğitimi ve ekonomiyi etkilemediğini de belirten Bakan Soylu, "Sporu da etkiliyor. Kapının önünde Hakkari'nin kız futbol takımı vardı. Vali beyle rekabet ediyoruz. Bir takımı biz, bir takımı vali bey destekliyor. Bunun dayandığı yer huzurdur, bunu da sağlamak için evlatlarımız şahadeti göze alarak terör örgütünün etkisini tavsiye etmeye çalışıyor. Sadece kendisini değil, etkisini tavsiye etmeye çalışıyorlar. Allah yardımcımız oluyor İnşallah. Vatandaş bir devlet yetkilisiyle burada her an temas etmelidir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu da valilerimizin ve kaymakamlarımızın kapıları sonuna kadar vatandaşımıza açık olmalıdır. Hangi meseleler olursa olsun valilerimizin ve kaymakamlarımızın kapıları sonuna kadar açık olmalıdır. Burada derdi olan vatandaşımız soluğu vilayet binasında kaymakamlık binasında bulmalıdır ve dertler çözülmelidir. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Vatandaşımız bizi kendinden uzak görürse geçmiş dönemde yaşadık ki o boşluğu terör örgütünü propagandası doldurmaya kalkmaktadır. Bunu hep beraber bizim mani olmak toplumsal sorumluluğumuz ve milli görevimizdir. Özellikle öğrencilerimize, valilerimizin ve kaymakamlarımızın temas etmesi gerekir. Onları büyük Türkiye'ye, dünyaya hazırlamaları gerekir onların da bir gün vali rektör dekan işini yapan herkes tarafından takdir edilen bir doktor mühendis olabileceklerini ifade etmemiz lazım."

ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA VAR

Bakan Soylu, örgütle sadece silahlı mücadele etmenin süreci uzatacağını söyledi. Bölgede, yolların, havalimanlarının, hastanelerin, okulların, kadın merkezleri ve oluşturulan iş imkanlarının 19 yıldır huzur ortamı oluşturduğunu söyledi. Asayiş olaylarında genel bir düşüşün yaşandığını kaydeden Bakan Soylu,

"Hakkari genelinde asayiş durumuna baktığımızda 2019 ile 2020 yıllarının ilk dokuz ayları karşılaştırıldığında ülke genelinde tüm asayiş olayların Türkiye geneli yüzde 3.6, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 0.4, Hakkari'de ise yüzde 10.7 azalış gerçekleşmiştir. Yani terörle mücadelede başarı elde ettikçe güvenlik güçlerimiz asayişle mücadeleye de artık vakit ayırmaktadır ve ciddi bir azalış söz konusudur, Tüm asayiş olaylarını aydınlatmada Hakkari Türkiye'nin neredeyse 7 puan üstündeydi. Olay oluyor aydınlanmıyor. Türkiye geneli yüzde 86, Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 92.7 Hakkari'de yüzde 93.7 aydınlatma. Mal varlığına karşı işlenen olaylarda hem Türkiye, hem de Doğu Anadolu Bölgesine göre keskin ve yüksek bir azalma görüyoruz. Türkiye'de yüzde 6.6 Doğu Anadolu bölgesinde yüzde 5.5 Hakkari de ise yüzde 32.1 bir azalış söz konusudur. Bunu da başarıyı bir grafik olarak Hakkari'nin hanesine yazmak gerekir. Benzer şekilde mal varlığına karsı işlenen 9 suçta Türkiye 7.8, Doğu Anadolu 4.4, Hakkari'de ise yüzde 38'lik bir azalış var. Evden hırsızlık olaylarında ise mal varlığına karşı işlenen suçlarda" dedi.