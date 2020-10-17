1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

 17 Ekim 2020 18:19
+Aa- Yazdır
Almanya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Steinmeier, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.

Steinmeier'e Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Mart ayı sonunda, Başbakan Angela Merkel de enfeksiyon kapan bir doktorla temas kurduğu için önlem olarak yaklaşık iki hafta evde karantinaya alınmıştı. Bu süre zarfında Merkel'e üç korona testi yapılmış ve testlerin üçü de negatif çıkmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 593 bini aştı
17 Ekim 2020 10:01		 Azerbaycan ordusu, Fuzuli kentini işgalden kurtardı
17 Ekim 2020 09:43
Dünya Sağlık Örgütü ile ilaç devleri karşı karşıya
17 Ekim 2020 07:40		 Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli
16 Ekim 2020 22:50
DSÖ, koronavirüs tedavisinde etkili tek ilacı açıkladı
16 Ekim 2020 21:57		 AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
16 Ekim 2020 21:48
Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
16 Ekim 2020 17:38		 AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
16 Ekim 2020 16:27
Dünyanın yüzde 10'u açlıkla mücadele ediyor
16 Ekim 2020 11:26		 Kovid-19 düşük gelirli erkekleri vuruyor'
16 Ekim 2020 07:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:05 - Günlük veriler açıklandı... 1.723 yeni hasta tespit edildi18:58 - Hak-iş:Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı18:42 - Kanser tedavisi gören sunucu yoğun bakıma alındı18:33 - Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor18:31 - Adana'da bir ilkokulun deposunda çıkan yangın söndürüldü18:30 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
18:21 - Çukurova'nın 'can suyu' kartpostallık manzaralar sunuyor18:19 - Almanya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı18:17 - Geleneksel kaynakçılığı modern yöntemle öğreniyorlar18:13 - Kasko şirketinin ödeme yapmama sebebi pes dedirtti18:12 - Bakan Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı17:53 - Üniversite öğrencisi Buse'den 632 gündür haber yok
17:51 - Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Afyon kaymağı17:45 - Türk gıda ürünleri Las Vegas'ta tanıtılıyor17:40 - 73 internet sitesine erişim engeli getirildi17:35 - Bakan Albayrak'tan 'doğal gaz rezervi' paylaşımı17:20 - Mobil ekipler 21 bini aşkın çocuğu sokaktan kurtardı
17:18 - Kamyon arkasına yazılan yazılar kazaya davetiye çıkarıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan keşfedilen yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
Fatih Portakal istifa nedenini açıkladı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü
İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldürdü
90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!
Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eran zahavi'nin coronavirüs testinin pozitif çıkması 1
şu anda dinlenen şarkı 2
palan 1
aile yakınlarından corona geçirenler 4
mhp'nin askıda ekmek uygulaması başlatması 3
seyşeller 1
feride 1
Amber 2
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım 5
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam