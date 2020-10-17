1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çukurova'nın 'can suyu' kartpostallık manzaralar sunuyor

Çukurova'nın bereketli tarım arazilerine "can suyu" olan, yeşil ve maviyi bir arada bulunduran Ceyhan Nehri, doğal güzelliğiyle görsel şölen sunuyor.
 17 Ekim 2020 18:21
+Aa- Yazdır
Çukurova'nın 'can suyu' kartpostallık manzaralar sunuyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan ve 500 kilometreyi aşan yolculuğun ardından Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri, barındırdığı doğal güzelliklerle ilgi çekiyor.

Nehrin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde oluşan adacıklar, yosunlar ve bölgeyi "barınak" edinmiş onlarca çeşit kuş türü, görenleri büyülüyor.

Drone ile görüntülenen Ceyhan Nehri, kartpostallık manzaralar sunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuyucuk Gölü bu yıl da kurudu
17 Ekim 2020 17:12		 Yerli sıcak hava balonları ilk kez turistlerle uçtu
17 Ekim 2020 17:09
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
17 Ekim 2020 15:56		 Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı
17 Ekim 2020 15:33
İzmir Valisi uyardı: Vaka sayılarında artış devam ediyor
16 Ekim 2020 22:38		 Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
16 Ekim 2020 21:36
Denetimde maskesiz yakalanan esnaf 'Gebermek istiyorum' dedi
16 Ekim 2020 20:25		 İl Sağlık Müdüründen 'maske' uyarısı: Hem koronadan hem gripten korur
16 Ekim 2020 16:58
Antalya 3 milyon turiste ulaştı
16 Ekim 2020 15:38		 Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
16 Ekim 2020 13:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:05 - Günlük veriler açıklandı... 1.723 yeni hasta tespit edildi18:58 - Hak-iş:Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı18:42 - Kanser tedavisi gören sunucu yoğun bakıma alındı18:33 - Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor18:31 - Adana'da bir ilkokulun deposunda çıkan yangın söndürüldü18:30 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
18:21 - Çukurova'nın 'can suyu' kartpostallık manzaralar sunuyor18:19 - Almanya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı18:17 - Geleneksel kaynakçılığı modern yöntemle öğreniyorlar18:13 - Kasko şirketinin ödeme yapmama sebebi pes dedirtti18:12 - Bakan Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı17:53 - Üniversite öğrencisi Buse'den 632 gündür haber yok
17:51 - Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Afyon kaymağı17:45 - Türk gıda ürünleri Las Vegas'ta tanıtılıyor17:40 - 73 internet sitesine erişim engeli getirildi17:35 - Bakan Albayrak'tan 'doğal gaz rezervi' paylaşımı17:20 - Mobil ekipler 21 bini aşkın çocuğu sokaktan kurtardı
17:18 - Kamyon arkasına yazılan yazılar kazaya davetiye çıkarıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan keşfedilen yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
Fatih Portakal istifa nedenini açıkladı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü
İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldürdü
Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!
Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım 5
Marcao'nun milli oyuncuya tokat atması 1
yumurta kabuğu yemek 1
palan 1
karşılık 1
azeri ve ermeni güçleri sivillere saldırıları durdurmalıdır 2
Mingeçevir 2
çakma 1
hatice tusu 3
kosta rika 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam