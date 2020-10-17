Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|17 Ekim 2020 18:30
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/SHPTMxg8ZCT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020
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