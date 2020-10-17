Adana'da bir ilkokulun deposunda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde bir ilkokulun odunluğunda çıkan yangın hasara neden oldu.
|17 Ekim 2020 18:31
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Feke ilçesinde bir ilkokulun odunluğunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Kırsaldaki Tokmanaklı Mahallesi'nde ilkokulun yanında odun ve kömür deposu olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler okul binası ile lojmanların çatısına sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Feke Orman İşletmesine ait arazözün müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle odunluk kullanılamaz hale geldi, okul binası ve lojmanın çatısında hasar oluştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Geleneksel kaynakçılığı modern yöntemle öğreniyorlar
17 Ekim 2020 18:17
|Uzaktan eğitimle YKS'ye hazırlıyorlar, dil öğretiyorlar
17 Ekim 2020 11:28
|Zerrin öğretmen öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor
15 Ekim 2020 20:11
|AÖF kayıt süresi uzatıldı
15 Ekim 2020 18:00
|Duygu öğretmen öğrencilerine online değil, gönülden bağlanıyor
15 Ekim 2020 09:33
|Okullarına kavuşan minikler 209 günlük hasreti yazdı
14 Ekim 2020 09:56
|Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul
13 Ekim 2020 21:15
|1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı
13 Ekim 2020 13:52
|Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı
12 Ekim 2020 23:00
|Lise öğrencileri günde bir ton dezenfektan üretiyor
12 Ekim 2020 17:33