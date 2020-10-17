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Adana'da bir ilkokulun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde bir ilkokulun odunluğunda çıkan yangın hasara neden oldu.
 17 Ekim 2020 18:31
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Adana'da bir ilkokulun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde bir ilkokulun odunluğunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırsaldaki Tokmanaklı Mahallesi'nde ilkokulun yanında odun ve kömür deposu olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler okul binası ile lojmanların çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Feke Orman İşletmesine ait arazözün müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle odunluk kullanılamaz hale geldi, okul binası ve lojmanın çatısında hasar oluştu.
Anadolu Ajansı
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