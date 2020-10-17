Kanser tedavisi gören sunucu yoğun bakıma alındı
|17 Ekim 2020 18:42
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Sempatik tavırlarıyla tanınan güzel sunucu Dilay Kemer, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
Twitter'da kısa sürede gündem olan trend listesine giren Dilay Kemer'in durumu hakkında ilk açıklama FB TV'den geldi. Kanalın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer'e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.
2. KEZ İLİK NAKLİ OLMUŞTU
Dilay Kemer, 30 Ocak'ta yaptığı paylaşımda takipçilerine şu sözlerle seslenmişti: "İlk defa bir TBT gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum."
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