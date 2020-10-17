Hak-iş:Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
|17 Ekim 2020 18:58
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Arslan, "Bu konuda farklı görüşler var ama daha önce domuz gribi münasebetiyle verilmiş bir yargı kararı bulunuyor. Buradan yola çıkarak bir yasal düzenleme yapılmıyorsa bile yargı kararı ile bunun şekilleneceğini biliyoruz" dedi.
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