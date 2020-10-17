MSB'den, Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki
|17 Ekim 2020 19:35
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırısına, katledilen bebeklerin fotoğraflarıyla tepki gösterdi.
MSB'nin Twitter hesabından saldırıda hayatını kaybeden kefene sarılmış bebeğin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, farklı dilleri konuşan, farklı coğrafyalarda yaşayan insanlara çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:
"Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter. Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!"
Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık...T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020
Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi.
Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter! pic.twitter.com/h0Br8vnJ9u
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