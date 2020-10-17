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Uzaktan eğitimde mikrofon kazası

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrencinin hakareti yayına yansıdı.
 17 Ekim 2020 19:41
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrencinin hakareti yayına yansıdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi Doç. Dr. YD, uzaktan eğitimle verdiği ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı tavsiye etti. Bu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan bir öğrencinin hakareti yayına girdi. Öğretim üyesi öğrencisine mikrofonunun açık olduğu hatırlatarak, terbiyeli olması konusunda uyarıda bulunup dersini anlatmaya devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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