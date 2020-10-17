Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
|17 Ekim 2020 20:12
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde, aralarında husumet bulunan iki taraf arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraftan kişiler, av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.
Av tüfeklerinden çıkan saçmalarla, Halil Ö, Mustafa Ö, Mustafa Ü, Ali Ü, Mücahit Ü, Mehmet G. ve Ayşe G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Ö. ile Mehmet G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konya'ya sevk edilen yaralılardan Mustafa Ü. ile Mücahit Ü'nün de durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Hastanede tedavileri tamamlanan Ayşe G, Mustafa Ö. ve Ali Ü'nün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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