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İki uzay 'hurdası' yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü

Dünya yörüngesinde eski bir uydu ile fırlatılmış bir roketten geriye kalan bir parçanın, büyük miktarda "uzay çöpü" yaratabilecek bir çarpışmanın eşiğinden döndüğü bildirildi.
 17 Ekim 2020 21:23
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İki uzay 'hurdası' yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü

Merkezi ABD'de bulunan uzay izleme şirketi LeoLabs'tan yapılan açıklamaya göre, Sovyetler Birliği'ne ait çalışır durumda olmayan seyrüsefer uydusu ile Çin'e ait aşamalı roket kalıntısı, dün gece saatlerinde Güney Atlantik Okyanusu üzerindeki Alçak Yer Yörüngesi konumunda yakın geçiş yaptı.

Roket parçasının yakın geçişten 10 dakika sonra şirketin Yeni Zelanda'daki Kiwi Uzay Radarı'nda tespit edildi, hurdanın bütünlüğünü koruduğu görüldü ve herhangi bir enkaz izine rastlanmadı.

LeoLabs, daha önce hazırladığı karşılaşma öncesi analizlerinde iki cismin birbirine 18 ila 25 metre yaklaşacağını, bunun yüzde 10'lu bir çarpışma riski yaratacağını kaydetmişti.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinde görevli ABD'li gökbilimci Jonathan McDowell da toplamda 2 bin 800 kilo ağırlığa sahip iki nesnenin olası çarpışmasının, Alçak Yörünge'deki "uzay çöpü" miktarının yüzde 10 ila 20 artırma potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulunmuştu.

Uzay çöpü

Eski veya tahrip olmuş uyduların hurdaları, aşamalı roketlerden arta kalan parçalar ve uzay istasyonlarından düşen vida, panel ve kaplama malzemeleri gibi nesneler, "uzay çöpü" olarak adlandırılıyor.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) tahminlerine göre, Dünya yörüngesinde çapı 10 santimetreden geniş 34 bin, 1 ila 10 santimetre çapında 900 bin ve 1 santimetreden küçük 128 milyon başıboş nesne bulunuyor.

Uzay çöpünün büyük bölümü yeryüzünden 160 ila 2 bin kilometre yükseklikteki uzay boşluğunu tarif eden "Alçak Yer Yörüngesi"nde bulunuyor.

Yeryüzü gözlem ve hizmet uydularının büyük bölümü ve Uluslararası Uzay İstasyonu, bu yörünge bölgesinde yer alıyor.

Saatte 35 bin kilometreyi aşan hızlarda hareket eden irili ufaklı nesneler, aktif durumdaki uydu ve araçlara zarar verme olasılığının yanı sıra ISS'de görev yapan astronot ve kozmonotlar için de hayati tehlike yaratıyor.
Anadolu Ajansı
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