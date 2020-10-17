1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek lisesinde araçlar için 'hijyen sistemi' geliştirildi

Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde araç, sürücü ve yolcuların bakteri ile virüslerden korunmalarını sağlamak amacıyla "Ultra Hijyen Sistemi Projesi" geliştirildi.
 17 Ekim 2020 21:27
+Aa- Yazdır
Meslek lisesinde araçlar için 'hijyen sistemi' geliştirildi

Okulun Ar-Ge biriminde üç öğretmen ve iki öğrenci tarafından yolda giderken elleri dezenfekte etmenin güç olduğu düşüncesinden hareketle proje hazırlandı.

Buna göre, aracın motor kısmında bulunan cam suyu tankı revize edilerek ikiye bölünüyor. Tankın bir bölümüne cam suyu, diğer kısmına da dezenfektan konuluyor.

Araç içine kurulan sistem sayesinde anahtar yardımıyla devreye giren aparat hem aracın dezenfekte edilmesini hem de sürücü ve yolcuların ellerini temizlemesini sağlıyor. Ayrıca torpido gözüne yerleştirilecek sistemle buraya konulan maske, anahtar gibi eşyalar da dezenfekte edilebiliyor.

Özellikle seyir halindeki araçlarda sürücünün elini dezenfekte etmesini kolaylaştıracak çalışmayı tescil ettiren öğretmenler, patent başvurusunda bulundu. Projenin ilerleyen aşamalarında ise sistemin toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi planlanıyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Oktay Güllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretmenin önemli olduğunu söyledi.

Faydalı modeller ortaya koyarken yerel yönetimler tarafından da takip edilerek destek aldıklarını belirten Güllü, araçlardaki hijyen paketi projesinin de Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını anlattı.

Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 patent, bir faydalı model ve bir marka tescili noktasında başvurumuz var. Bir şeyler üretmenin manevi hazzını da hissettik. Destek verildiği sürece çok güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Meslek liselerinin üretim, eğitim kapasitesini artırmamız ve tanınırlığını, tercih edilebilirliğini ön plana çıkarmamız lazım. Bu çalışmalar, vatandaşımızın meslek liselerine güvenini de artırdı. Bu sene tüm meslek liselerimiz dolu. Öğrenciler bu sene 9. sınıftan itibaren alan seçiyorlar ve atölyede daha çok uygulama yaparak mesleklerini öğrenecekler. Bu da ülkemizin ve sanayimizin geleceği için çok faydalı olacak."

"5-10 dakikalık bir montajla 'hijyen araç' haline geliyor"

Ar-Ge koordinatörü ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı atölye şefi Semih Aydın ise salgın döneminde alışkanların farklılaştığına değinerek, hijyeni ön plana çıkaran projeler üzerine çalıştıklarını bildirdi.

Araçlarda "ultra hijyen" dönemini başlatmak istediklerini dile getiren Aydın, dezenfektanların güneş ışığının araç içine yansımasıyla tehlikelere yol açabildiğine dikkati çekti.

Sistemin hazırlık aşamasında, mevcut ve bundan sonra üretilecek araçlarda olmak üzere çalışmayı iki bölümde ele aldıklarını aktaran Aydın, "Var olan araçlar için patent başvurusunu yaptığımız, tescilini aldığımız bir depo düşündük. Cam suyu deposunu çıkarıyoruz, 3D yazıcıyla ürettiğimiz depoyu koyuyoruz. Hortuma bir valf ekliyoruz, sistem kaldığı yerden çalışıyor." dedi.

Aydın, bu uygulamanın çok az maliyetle yapılabildiğini bildirdi.

Çalışma prensibini anlatan Aydın, "Şoför koltuğuna oturdu, sonra hijyen paketi düğmesine bastı ve valf devreye giriyor. Torpidoya eklenen dezenfektan alma aparatına dokunduğunda temassız şekilde depoda ayrı bulunan dezenfektanı oraya aktarıyor. Dezenfektan tuşuna basmazsa, cam suyu itilmiş oluyor. Yani çok büyük bir değişiklik yapılmıyor, 5-10 dakikalık bir montajla hijyen araç haline geliyor." diye konuştu.

Üretim bandındaki araçlara yönelik tasarımın özellikleri

Semih Aydın, üretim aşamasındaki araçlarda dezenfektan tankının arka kısımda olacağını belirtti.

Bu modelin çalışma yöntemi hakkında bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Özellikle TOGG'un Bursa'da üretileceğini düşünerek ona göre bir model düşündük. Sıfır araçlardaki modelimizde ön taraftan bu depoyu kaldırdık, alkol bazlı dezenfektanı içine koyabileceğimiz depoyu aracın arka tarafına monte ettik. Hatta tüm koltuklara da bunu ekleyerek araçtaki herkesin çok rahat ulaşmasını sağlıyoruz. Sıfır araçlarda dezenfektan alma aparatı gözükmüyor, hijyen paketi almak istediğinizde kapak torpido tarafından açılarak dezenfektan verip kendisini tekrar kapatıyor. Okul olarak bu sistemi TOGG'a kazandırmak istiyoruz."

Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Oğulcan Gebedek de yazılım konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Meslek lisesinde çok erken yaşlarda meslek öğreniyoruz. İş kurma gibi birçok belge alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da bir ilkokulun deposunda çıkan yangın söndürüldü
17 Ekim 2020 18:31		 Geleneksel kaynakçılığı modern yöntemle öğreniyorlar
17 Ekim 2020 18:17
Uzaktan eğitimle YKS'ye hazırlıyorlar, dil öğretiyorlar
17 Ekim 2020 11:28		 Zerrin öğretmen öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor
15 Ekim 2020 20:11
AÖF kayıt süresi uzatıldı
15 Ekim 2020 18:00		 Duygu öğretmen öğrencilerine online değil, gönülden bağlanıyor
15 Ekim 2020 09:33
Okullarına kavuşan minikler 209 günlük hasreti yazdı
14 Ekim 2020 09:56		 Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul
13 Ekim 2020 21:15
1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı
13 Ekim 2020 13:52		 Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı
12 Ekim 2020 23:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - İddia: Üniversiteler kasım ayında yüz yüze eğitime geçebilir22:20 - Meteoroloji'den yarın için 9 ile kuvvetli yağış uyarısı22:14 - Dilenci ve seyyar satıcılara karşı WhatsApp grubu kuruldu22:09 - Çin'de 10 milyon kişiye test yapıldı, vaka bulunamadı22:08 - Doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak?21:53 - Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkeste anlaştı
21:50 - Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı21:47 - MEB, şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı okul yöneticilerini uyardı21:29 - Dünya Yarı Maratonu'nda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı21:27 - Meslek lisesinde araçlar için 'hijyen sistemi' geliştirildi21:24 - 'KALKA', kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu21:23 - İki uzay 'hurdası' yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü
21:19 - ASELSAN'dan lise öğrencilerine mesleki eğitim21:08 - TL mevduatlar son 1 yılda yüzde 37 arttı21:00 - Polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı20:15 - Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek yaşamını yitirdi20:12 - Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
19:41 - Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal istifa nedenini açıkladı
Erdoğan keşfedilen yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü
Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
Kanser tedavisi gören sunucu yoğun bakıma alındı
Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
forrest gump 1
barbados 1
kunta kinte 1
Evreşe yolları 1
sinop'ta s400 denendiği iddiası 1
şu anda dinlenen şarkı 2
kırmızı oda 5
Marcao'nun milli oyuncuya tokat atması 1
maç bitmedi 1
med-czr'in geri dönmesi 4
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam