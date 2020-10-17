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Dünya Yarı Maratonu'nda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası kadınlar yarışında milli atlet Yasemin Can, Türkiye'nin bu organizasyondaki en iyi sonucuna imza atıp yedinci olurken, 10 yıllık Türkiye rekorunu da kırdı.
 17 Ekim 2020 21:29
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Dünya Yarı Maratonu'nda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı

Polonya'nın liman kenti Gdynia'da gerçekleştirilen Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda 23 yaşındaki milli atlet Yasemin Can, 1:06:20'lik derecesiyle yedinci sırayı alırken, ay-yıldızlı ekip adına bu organizasyondaki en iyi sonuca imza attı ve Türkiye rekoru kırdı. Yarı maratonda eski rekor, 1:07:07 ile 2010 yılında Resül Hayme Yarı Maratonu'nda Elvan Abeylegesse tarafından yapılmıştı.

Çok iyi bir yarış çıkaran Yasemin, 15:20 ile geçilen ilk beş kilometre içinde öndeki gruptaki yerini alırken, 10 ve 15'inci kilometre geçişlerinde de öndeki yerini korudu. Bitime dört kilometre kala öndeki dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir, Etiyopyalı Yehualaw ve Alman Kejeta'nın hızını artırmasına ayak uyduramayan milli atlet, yaklaşık 30 saniye geriye düştü. Buna karşın temposunu belli bir seviyede tutmayı başaran Yasemin, 2018'in dünya şampiyonu Netsanet Gudeta'nın önünde dünya yedinciliğini kazanmayı bildi.

Pist ve krostaki üstün başarılarına yol yarışlarında rakiplerine kıyasla deneyimsiz olmasına karşın büyük bir başarı daha ekleyen Yasemin Can, böylece dünya yedincisi olarak yeni bir başarıya daha imza attı.

Yarışta eski Universiade yarı maraton ikincisi milli atlet Esma Aydemir, 2017 Nisan'ından bu yana en iyi derecesini yaparak 1:12:22 ile finiş görürken, 52'nci sırayı aldı. Balkan Yarı maraton şampiyonu Fatma Demir ise 1:12:57 ile 59'uncu oldu ve kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

Türkiye, takım sıralamasında ise çok büyük başarı göstererek altıncı sırayı aldı. Yarışı tamamlayan üç atletin derece sıralamasıyla yapılan sıralamada Etiyopya, Kenya ve Almanya kürsüye çıkarken, Milli Takım 3:31:39'luk toplam zamanıyla dünya altıncısı olarak tarihe geçti.
İhlas Haber Ajansı
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