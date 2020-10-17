Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkeste anlaştı
|17 Ekim 2020 21:53
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan ve Ermenistan 18 Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çin'de 10 milyon kişiye test yapıldı, vaka bulunamadı
17 Ekim 2020 22:09
|Almanya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
17 Ekim 2020 18:19
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 593 bini aştı
17 Ekim 2020 10:01
|Azerbaycan ordusu, Fuzuli kentini işgalden kurtardı
17 Ekim 2020 09:43
|Dünya Sağlık Örgütü ile ilaç devleri karşı karşıya
17 Ekim 2020 07:40
|Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli
16 Ekim 2020 22:50
|DSÖ, koronavirüs tedavisinde etkili tek ilacı açıkladı
16 Ekim 2020 21:57
|AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
16 Ekim 2020 21:48
|Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
16 Ekim 2020 17:38
|AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
16 Ekim 2020 16:27