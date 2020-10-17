Doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak?
|17 Ekim 2020 22:08
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Yapılan son çalışmalarla Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 405 milyar metreküpe yükseldi.
'Yeni müjde'yi Fatih Sondaj gemisinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Erdoğan, 85 milyar metreküp yeni rezerv keşfedildiğini açıkladı.
21 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Son keşifle birlikte toplam rezerv 405 milyar metreküpe yükseldi.
Türkiye'nin yıllık ortalama doğalgaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp biliniyor. Bu doğrultuda 85 milyar metreküplük yeni rezervin yaklaşık 2 yıl, 405 milyar metreküp olan toplam rezervin ise Türkiye'nin 9 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor.
NEREDE KULLANILIYOR?
Türkiye'nin 2019 yılındaki doğalgaz tüketimi 44,9 milyar metreküptü. Doğalgazda 44,9 milyar metreküplük iç tüketimin, 14,5 milyar metreküplük kısmı konuta, 12,4 milyarı sanayiye ve 11,2 milyarı elektrik üretimine 6,8 milyarı ise diğer alanlara gidiyor.
Türkiye'nin petrol ve doğalgaz dahil yıllık enerji ithalatının faturası:
2018'de 43 milyar dolar, 2019'da 41 milyar dolar'dı.
Enerji ithalatının yaklaşık üçte biri olan 13 milyar dolar, doğalgaz için harcanıyor.
İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA
Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 36,9'unu Rusya'dan, 15,7'sini Azerbaycan'dan, 13,5'ini Cezayir'den, 11,7'sini İran'dan, 7'sini Nijerya'dan, 5,8'ini Katar'dan, 3,2'sini ABD'den ve 3,1'ini Trinidad Tobago'dan karşılıyor.
NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?
Daha önce İsrail, Leviathan sahasında bulduğu gazı nihai yatırım kararının ardından 2 sene gibi bir sürede çıkarmaya başlamıştı. Uzmanlara göre Türkiye bu gazı 3 yıl içerisinde piyasaya verebilecek.
Ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu gaz tesisleri ve boru hatları da bu sürenin 3 yıla inmesinde önemli. Ancak gazın bulunduğu derinlik ve konumun çalışmaları zorlayabileceği ve maliyeti de arttırabileceği ifade ediliyor.
DOĞALGAZ FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?
Piyasada rekabetçi bir fiyatın oluşması ile kademeli olarak tüketicinin de faturasında bir düşüş söz konusu olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de keşif açıklaması sonrası "İthalat azalacak. Vatandaş gazı daha ucuza kullanacak" demişti.
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