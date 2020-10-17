Çin'de 10 milyon kişiye test yapıldı, vaka bulunamadı
|17 Ekim 2020 22:09
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Geçen ayın başlarında Çin'in Qingdao şehrinde, iki liman işçisinin corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta şehirdeki corona virüs vakaları 13'e ulaştı.
Yedi corona virüs hastası, üç sağlık çalışanı, bir liman işçisi ve onlarla yakın temasta bulunan iki kişiden oluşan 13 kişi belediye ekipleri tarafından gözlem altında tutuldu. Bunun üzerine şehirde bazı ufak çaplı kısıtlamalar uygulanmaya başladı.
Sağlık yetkilileri, geçtiğimiz beş gün içinde tüm şehir sakinleri üzerinde 10 milyondan fazla corona virüs testi yaptıklarını ve bunların tümünün negatif çıktığını açıkladı.
Yine de, sakinlerden evde kalmaları istendi, Pekin'e uçuşlar iptal edildi ve Qingdao'dan Çin'in diğer bölgelerine seyahat edenlerin karantina altına alınması gerektiği vurgulandı.
DAHA ÖNCE WUHAN'DA DA YAPILMIŞTI
Çin'de yetkililer daha öncede salgının çıkış noktası olan Wuhan'da, 10 gün içerisinde 11 milyon kişiyi test etmişti. Mayıs ayında Wuhan sakinlerini test edebilmek için binlerce personelin katıldığı yüzlerce test merkezi açıldı.
Ayrıca, engelli insanları, yaşlıları kendi evlerinde test etmek için ekipleri seferber etmişlerdi.
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