1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'de 10 milyon kişiye test yapıldı, vaka bulunamadı

Çin'in Qingdao şehrinde, beş gün için yaklaşık on milyon kişiye covid-19 testi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 13 vaka olduğu için kısıtlamaların uygulanmaya başladığı şehirde, bu defa covid-19 vakası tespit edilemedi.
 17 Ekim 2020 22:09
+Aa- Yazdır
Çin'de 10 milyon kişiye test yapıldı, vaka bulunamadı

Geçen ayın başlarında Çin'in Qingdao şehrinde, iki liman işçisinin corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta şehirdeki corona virüs vakaları 13'e ulaştı.

Yedi corona virüs hastası, üç sağlık çalışanı, bir liman işçisi ve onlarla yakın temasta bulunan iki kişiden oluşan 13 kişi belediye ekipleri tarafından gözlem altında tutuldu. Bunun üzerine şehirde bazı ufak çaplı kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

Sağlık yetkilileri, geçtiğimiz beş gün içinde tüm şehir sakinleri üzerinde 10 milyondan fazla corona virüs testi yaptıklarını ve bunların tümünün negatif çıktığını açıkladı.

Yine de, sakinlerden evde kalmaları istendi, Pekin'e uçuşlar iptal edildi ve Qingdao'dan Çin'in diğer bölgelerine seyahat edenlerin karantina altına alınması gerektiği vurgulandı.

DAHA ÖNCE WUHAN'DA DA YAPILMIŞTI

Çin'de yetkililer daha öncede salgının çıkış noktası olan Wuhan'da, 10 gün içerisinde 11 milyon kişiyi test etmişti. Mayıs ayında Wuhan sakinlerini test edebilmek için binlerce personelin katıldığı yüzlerce test merkezi açıldı.

Ayrıca, engelli insanları, yaşlıları kendi evlerinde test etmek için ekipleri seferber etmişlerdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkeste anlaştı
17 Ekim 2020 21:53		 Almanya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
17 Ekim 2020 18:19
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 593 bini aştı
17 Ekim 2020 10:01		 Azerbaycan ordusu, Fuzuli kentini işgalden kurtardı
17 Ekim 2020 09:43
Dünya Sağlık Örgütü ile ilaç devleri karşı karşıya
17 Ekim 2020 07:40		 Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli
16 Ekim 2020 22:50
DSÖ, koronavirüs tedavisinde etkili tek ilacı açıkladı
16 Ekim 2020 21:57		 AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
16 Ekim 2020 21:48
Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
16 Ekim 2020 17:38		 AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
16 Ekim 2020 16:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - İddia: Üniversiteler kasım ayında yüz yüze eğitime geçebilir22:20 - Meteoroloji'den yarın için 9 ile kuvvetli yağış uyarısı22:14 - Dilenci ve seyyar satıcılara karşı WhatsApp grubu kuruldu22:09 - Çin'de 10 milyon kişiye test yapıldı, vaka bulunamadı22:08 - Doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak?21:53 - Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkeste anlaştı
21:50 - Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı21:47 - MEB, şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı okul yöneticilerini uyardı21:29 - Dünya Yarı Maratonu'nda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı21:27 - Meslek lisesinde araçlar için 'hijyen sistemi' geliştirildi21:24 - 'KALKA', kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu21:23 - İki uzay 'hurdası' yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü
21:19 - ASELSAN'dan lise öğrencilerine mesleki eğitim21:08 - TL mevduatlar son 1 yılda yüzde 37 arttı21:00 - Polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı20:15 - Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek yaşamını yitirdi20:12 - Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
19:41 - Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal istifa nedenini açıkladı
Erdoğan keşfedilen yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı
Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
Lösemiyi yenen hemşire, koronaya yenik düştü
Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı
Kanser tedavisi gören sunucu yoğun bakıma alındı
Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ermenistan'ın sivilleri hedef alması 2
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
azeri ve ermeni güçleri sivillere saldırıları durdurmalıdır 2
sim.ya 2
Evreşe yolları 1
barış gücü yerleştirme 1
filtre kahve 2
16.10.2020 fenerbahçe vs bayern münih maçı 3
dünya dönüyor dostlar ben dönmüşüm çok mu 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam