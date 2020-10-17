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Dilenci ve seyyar satıcılara karşı WhatsApp grubu kuruldu

Fatih'te artan dilenci, hanutçu, sahte parfüm satıcılarına karşı esnaf ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak WhatsApp grubu kurdu. Esnaf bu grup üzerinden rahatsız edici durumları ihbar edebiliyor.
 17 Ekim 2020 22:14
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Dilenci ve seyyar satıcılara karşı WhatsApp grubu kuruldu

Fatih'te artan dilenci, hanutçu, sahte parfüm satıcılarına karşı esnaf ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak WhatsApp grubu kurdu. Esnaf bu grup üzerinden rahatsız edici durumları ihbar edebiliyor.

İstanbul'un en çok turist çeken noktalarından birisi olan Fatih'te son zamanlarda turistleri rahatsız eden hanutçu, sahte parfüm satıcısı ve dilenciler artış gösterdi. Bu durumdan şikayetçi olan esnaf, durumu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşıdı. Yapılan toplantının ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü içerisinde bir komiser yardımcısı ve esnafın olduğu WhatsApp grubu kuruldu. Turistleri rahatsız eden bir durumla karşılaşan esnaf bu gruba bildirerek ekiplere ihbar edebiliyor.

"FATİH, İSTANBUL'UN EN FAZLA TURİST ÇEKEN İLÇELERİNDEN BİRİSİ"

Kurulan WhatsApp grubu hakkında bilgi veren Komiser Yardımcısı Ali Can Tekin, "İstanbul'un en fazla turist çeken ilçelerinden birisi. Günlük 3-4 milyon insan sirkülasyonu oluyor. Birçok otel ve işletmemiz bu ilçemizde yer almakta. Son zamanlarda gerek esnafımız gerek vatandaşlarımız, hem hanutçular hem dilenciler hem de turistlerimize yönelik zorla parfüm satmaya çalışan kişilerden son derece şikayetçiydiler. Biz de ilçe müdürümüzün talimatıyla bir çalışma yaptık. Esnafımızı, otel sahiplerimizi bir araya topladık ve görüş alışverişi yaptık. İlçe müdürümüzün talimatıyla benim ve esnafımızın içerisinde bulunduğu bir WhatsApp grubu oluşturduk." dedi.

"SON 1 AY İÇERİSİNDE 60'A YAKIN İHBAR ALDIK"

Komiser Tekin, "Hem zabıtanın hem de polisin olduğu bir ekip kurduk. Dilenci, hanutçu, turistlere zorla parfüm satmaya çalışan vatandaşlarla mücadele konusunda son derece iyi yollar kat ediyoruz. Bu ekip kurulduktan sonra şikayetler azaldı. Yakaladıklarımıza gerek idari işlem gerek adli işlem yapmaktayız. Son bir ay içerisinde 60'a yakın ihbar aldık ve ekibimizi yönlendirdik. Şu anda biri zabıta ve üçü polis olmak üzere dört kişilik ekibimiz var." diye konuştu.

"EMNİYETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Eminönü'nde esnaf olan Serdar Acar, "Emniyet müdürlüğümüze bu grubu kurduğu için çok teşekkür ediyorum. Eminönü esnafı olmak çok zor durum. Çünkü satıcılar, dilenciler masalarımıza gelip müşterilerimizi rahatsız ediyorlar. Bu durumdan memnun değiliz. Bu konu üzerine esnaflar odası ve emniyet bir toplantı yaptı. Toplantı sonucunda WhatsApp grubu kurulma kararı alındı. Dilenci ve hırsız şeklinde gelen satıcıları tespit ediyoruz, fotoğrafını çekiyoruz ve grupta paylaşıyoruz. Bu şekilde birçok hırsızlık sorunu çözüldü." dedi.

"DİLENCİ TERÖRÜNÜ BURADAN TEMİZLEYECEĞİZ"

Tarihi Yarımada girişimci işadamları derneği başkanı Yusuf Yetişkin, "Bu WhatsApp grubunun sayesinde her an bütün esnafımız bir ihbar durumunda. Turisti rahatsız eden kim olursa hem biz müdahale ediyoruz. Hem de hemen emniyete bildiriyoruz. Dilenci terörünü buradan temizleyeceğiz. Tarihi yarımadayı pilot bölge olarak seçtik. Burası temizlendikten sonra İstanbul'un her yeri de temizlenecek." diye konuştu.
DHA
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