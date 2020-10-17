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Epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor

Yüzde yüz görme engelli olan Şehmus Yağmur, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için dört gündür Gaziantep'te hastane köşelerinde yatıp kalkıyor. Tedavi için Cerrahpaşa'ya sevk edilen çocuğunu İstanbul'a götürecek durumunun olamadığını söyleyen Yağmur yardım bekliyor.
 17 Ekim 2020 23:13
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Epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor

Yüzde yüz görme engelli olan Şehmus Yağmur, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için dört gündür Gaziantep'te hastane köşelerinde yatıp kalkıyor. Tedavi için Cerrahpaşa'ya sevk edilen çocuğunu İstanbul'a götürecek durumunun olamadığını söyleyen Yağmur yardım bekliyor.

Diyarbakır'da yaşayan yüzde yüz görme engelli Şehmus Yağmur (38), epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için yetkililerin yardımını bekliyor. Dört gün önce 10 yaşındaki oğlu Yasin'in tedavisi için Diyarbakır'dan Gaziantep'e sevk edilen Yağmur, burada yapılan tetkiklerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Düzenlenen sevk evrakıyla çocuğunun tedavisi için Cerrahpaşa'ya gitmesi gereken Yağmur, maddi imkansızlıkları nedeniyle ne İstanbul'a gidebiliyor ne de memleketi Diyarbakır'a dönebiliyor. Yaşadığı durum karşısında çaresiz kalan görme engelli baba, iki çocuğu ile Gaziantep'te hastane köşelerinde yatıp kalkıyor.

"Ben görme engelliyim, dört çocuğum epilepsi hastası"

Yüzde yüz görme engelli olduğunu ve dört çocuğunun da epilepsi hastası olduğunu vurgulayan Şehmus Yağmur, yıllardır tedavi için gitmediği hastanenin kalmadığını belirterek, "Diyarbakır Bağlar'da oturuyorum. Dört çocuğumda da epilepsi hastalığı var. Ben kendim de yüzde yüz görme engelliyim. Çocuklarımın tedavisi için sürekli İstanbul ve Ankara'ya gidip geliyorum. Ve artık buralara gidecek gücüm kalmadı. Zaten çocuklarımın tedavisi için Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Adana'ya gittim, Güneydoğu'daki bütün hastaneleri gezdim ama çocuklarımın tedavisi buralarda yapılamadı. Doktorlar çocuklarımın tedavisinin sadece Haseki Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılabileceğini söyledi. Benim artık oralara gidecek gücüm kalmadı" dedi.

"Dört gündür çocuklarımla hastane köşelerinde yatıyorum"

Dört gün önce tedavi için Diyarbakır'dan Gaziantep'e sevk edildiklerini ve dört gündür hastane köşelerinde kaldıklarını söyleyen Şehmus Yağmur, "Dört gün önce yine tedavi için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldim ve çocuğumu yine Cerrahpaşa'ya sevk ettiler ama artık benim gidecek durumum yok. Dört gündür hastane köşelerinde, acil köşelerinde yatıp kalkıyorum. Valilik yol ücreti konusunda yardımcı oldu ama artık yetmiyor. Yol, yemek sıkıntıları, kalacak yer sıkıntısı var. Zaten çocuklarımın tedavisi devlet tarafından karşılanıyor ama ilaç farkları çok çıkıyor. Bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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