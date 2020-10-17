Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası
|17 Ekim 2020 23:18
|+Aa- Yazdır
Sivas'ta hız göstergesi bulunmayan bir traktör radara girdi, hız cezası kesilen sürücü ne yapacağını şaşırdı.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Çiftçi Ferhat Koç, hasadını yaptığı buğdayı satmak için 58 YG 774 plakalı traktörüne yükleyerek Sivas'a hareket etti. Traktörlerin büyük bir kısmında olduğu gibi hız göstergesi bulunmayan traktörle radara girerken, saatte 49 kilometre hızla radara giren Koç'a 288 lira hız cezası kesildi. Ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Koç, mecburen cezayı ödeyeceğini söyledi.
"Şaşırdım traktör nasıl radara düşüyor"
Çiftçi Ferhat Koç, traktörün radara düşmesine şaşırdığını belirterek, "Geçen haftalarda buğdayımı satmaya giderken bende şaşırdım traktör nasıl radara düşüyor. Bunu hız göstergesi olmadığı için ne süratte gittiğimi nasıl bileceğim ben. 288 lira para cezası gelmiş. Traktör veya iş makinesi yavaş gittiğinde kaza yönünden daha ciddi sorunlar olabilir. Mecbur ödeyeceğim. Bir çözüm bulunması lazım en azından bir 50 kilometre hız olması gerek. 49 kilometre hızla radar düşmüşüm,30 kilo metre hızla gitmem gerekiyormuş" dedi.
Edinilen bilgiye göre, yerli traktörler başta olmak üzere traktörlerin büyük bir kısmında hız kadranı bulunmuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Maske denetiminde soba borulu otomobile ceza
17 Ekim 2020 23:23
|O isimler artık unutuldu
17 Ekim 2020 23:21
|Epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor
17 Ekim 2020 23:13
|Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den 'kapalı ortam' uyarısı
17 Ekim 2020 22:30
|İddia: Üniversiteler kasım ayında yüz yüze eğitime geçebilir
17 Ekim 2020 22:23
|Meteoroloji'den yarın için 9 ile kuvvetli yağış uyarısı
17 Ekim 2020 22:20
|Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
17 Ekim 2020 19:41
|Kanser tedavisi gören sunucu yoğun bakıma alındı
17 Ekim 2020 18:42
|Kasko şirketinin ödeme yapmama sebebi pes dedirtti
17 Ekim 2020 18:13
|Üniversite öğrencisi Buse'den 632 gündür haber yok
17 Ekim 2020 17:53