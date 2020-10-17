Maske denetiminde soba borulu otomobile ceza
|17 Ekim 2020 23:23
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen maske uygulamasında durdurulan bir otomobile 'Görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya veya çıkıntıları olan araçları engellemek' ihlalinden 288 lira ceza işlem uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ın önemli noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler, vatandaşlara maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, aynı uyarılar trafikteki sürücülere de iletilirken, kural ihlali yapanlara cezai işlemler tatbik edildi.
'Motor kaputuna boru yaptı'
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 46 PD 998 plakalı bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilin motor kaputu üzerinde yer alan borulu ekipman nedeniyle sürücü Ali Köfte'ye, 'Görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya veya çıkıntıları olan araçları engellemek' ihlalinden 288 lira ceza işlem uygulandı. Polis ekiplerinin uyarıları sonrası sürücü Ali Köfte, otomobilindeki borulu ekipmanı bulunduğu yerden çıkardı.
Otomobiline süs olsun diye soba borusu ile ekipman yaptığını söyleyen Ali Köfte, "Bunlar yarış arabalarına takılıyor, motorun daha iyi performans sağlasın diye ve arabanın daha hızlı gitmesi için böyle takıyorlar. Karbüratöre havanın daha iyi gelmesi için böyle süs olsun diye bu parçayı taktım" dedi.
Sürücüye maske takmadığı içinde cezai işlem tatbik edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|O isimler artık unutuldu
17 Ekim 2020 23:21
|Hız göstergesi bulunmayan traktöre hız cezası
17 Ekim 2020 23:18
|Epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor
17 Ekim 2020 23:13
|Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den 'kapalı ortam' uyarısı
17 Ekim 2020 22:30
|İddia: Üniversiteler kasım ayında yüz yüze eğitime geçebilir
17 Ekim 2020 22:23
|Meteoroloji'den yarın için 9 ile kuvvetli yağış uyarısı
17 Ekim 2020 22:20
|Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
17 Ekim 2020 19:41
|Kanser tedavisi gören sunucu yoğun bakıma alındı
17 Ekim 2020 18:42
|Kasko şirketinin ödeme yapmama sebebi pes dedirtti
17 Ekim 2020 18:13
|Üniversite öğrencisi Buse'den 632 gündür haber yok
17 Ekim 2020 17:53