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Selçuk Bayraktar'dan gizemli 8/17 mesajı

Türk İHAve SİHA'larının kurucusu Selçuk Bayraktar bu akşam sosyal medya hesabından Azerbaycan ordusunun Ermenistan saldırılarına cephede verdiği cevabın görüntülerini "8/17" notuyla paylaştı.
 17 Ekim 2020 23:32
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Selçuk Bayraktar'dan gizemli 8/17 mesajı

Azerbaycan'a cephede cevap veremeyen Ermenistan, füzelerle Azerbaycan kentlerini bugün de vurmaya devam etti. Bugün, Gence'ye füzeyle yapılan saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan ise cephede, elindeki Türk İHA ve SİHA'larıyla, Ermenistan ordusunu yok etmeye devam etti.

Türk İHA ve SİHA'larının kurucusu Selçuk Bayraktar, cephede yok edilen Ermenistan askeri unsurlarının görüntülerini "8/17" notuyla paylaştı.

Bayraktar'ın takipçileri, "8/17"nin, Kur'an'da sekizinci sure olan Enfal süresinin 18. ayeti olduğunu belirtti.

O ayet ise şu şekilde:
"(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü.
Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.
Mü'minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı.
Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Memurlar.Net
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