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Metropol imamı, caminin kapılarını kimsesizlere açtı

Taksim'deki Selime Hatun Camisi imamı, görev yaptığı caminin kapılarını sokaktaki kimsesizlere açarak, onlara yardım eli uzatıyor
 18 Ekim 2020 12:12
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Metropol imamı, caminin kapılarını kimsesizlere açtı

Taksim'deki Selime Hatun Camisi imamı Osman Görkem, görev yaptığı caminin kapılarını sokaktaki kimsesizlere açarak, onlara yardım eli uzatıyor.

Taksim Meydanı'nın yanındaki camide 18 yıldır imamlık yapan Görkem, görev yaptığı caminin kapısını sokaktaki evsizlere açtı. Görkem, kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılıyor, dertleriyle dertleniyor ve onlara umut ışığı oluyor.

Görkem, evsizlerin kullanması için caminin alt katına banyo yaptırdı. Her cumartesi sabahı ise cami önünde sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Yardımseverlerden topladığı kıyafetleri kendi imkanlarıyla yıkayan Görkem, saç ve sakalı uzayanları da tıraş ediyor.

Ayrıca Görkem, evsizlere iş bulup onları sokaktan kurtarıyor, küs olanları aileleriyle barıştırıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Görkem, uzun yıllardır yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ettiğini söyledi.

İnsanların sıkıntılarını kendisine dert edindiğini belirten Görkem, "Uzun yıllardır sokakta kalan insanlara yardım ediyorum ve sıcak çorba, banyo yapma imkanı, kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılıyorum. 6 yılda yaklaşık 60 bin kişiye ulaştım." diye konuştu.

Görkem, kendisine gelen her insana yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Görev yaptığım caminin kapısını sokakta kalan insanlara açtım. Cami, ibadet maksadıyla gelinen mekanın yanında dertlerin dinlendiği, sevinçlerin paylaşıldığı, fakir ile zenginin bir araya geldiği ve kardeşliğin paylaşıldığı bir yerdir. İmam da o caminin görevlisi, rehberi, önderi olması nedeniyle herkese kucak açmakla mesuldur."

- "Gönüllülerimiz her cumartesi gelip bana yardımcı oluyor"

Cuma günleri, cuma namazından sonra sokaktaki insanlar için hazırlık yapmaya başladığını anlatan Görkem, camiye gelen insanlara dağıtmak için yemek ve elbiseleri büyük bir özenle hazırladıklarını söyledi.

Görkem, cumartesi sabahı insanların caminin önünde toplandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sokakta kalan insanlara yemek, elbise, tıraş, banyo olma imkanı sağlarken onlarla iletişime geçiyoruz ve onların dertlerini dinliyorum. Sıkıntısı olanın sıkıntısını dinliyor, iş arayanlara ise iş buluyorum. Bu yardım işine başlarken ilk başlarda tek başımaydım ama şimdi ekipleştim. Gönüllülerimiz her cumartesi gelip bana yardımcı oluyor. Bu gönüllülerin arasında mühendis de var, akademisyen de var, tüccar da var. Her hafta burada dağıttıklarımızı gönüllü insanlar karşılıyor."
Anadolu Ajansı
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