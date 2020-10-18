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Sokak köpeklerinin ısırdığı vatandaşa belediye tazminat ödeyecek

Konya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kişi, belediyeye açtığı manevi tazminat davasını kazandı
 18 Ekim 2020 12:36
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Sokak köpeklerinin ısırdığı vatandaşa belediye tazminat ödeyecek

Konya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kişi, belediyeye açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Belediye, vatandaşa 3 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi önünde 16 Kasım 2019'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Fatih Boğaz, ısırıldığı ve kuduz tedavisi gördüğü için, yerel idarenin hizmet kusurunun bulunduğu düşüncesiyle Karatay Belediyesi aleyhine tazminat davası açtı.

Boğaz'ın avukatı Ali Horasan, 30 Aralık 2019'da yazdığı dava dilekçesinde, müvekkilinin ısırılma sonrası iş ve sosyal hayatına devam etmekte güçlük yaşadığını belirtti.

Sokak köpeklerinin eğitilmeden ve rehabilite edilmeden sokağa bırakılmaması gerektiğinin ilgili kanunlarca açık bir şekilde belirtildiğinin altını çizen Horasan, şöyle devam etti:

"Müvekkil, olay nedeniyle duygusal ve fiziksel manada birçok zorluk yaşamaktadır. Sahipsiz hayvanların, öncelikle saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmesi için hayvan bakım evleri kurma görevlerinin belediyelere ait olduğu açıktır. Her ne kadar belediye yetkilileri kendilerince üzerine düşen sorumluluğun yerine getirildiğini beyan etmişlerse de kamu idareleri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmetleri, gereği gibi ifa etmekle beraber, bu hizmetin işleyişini sürekli olarak kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür."

Belediye yetkililerince gerekli önlemlerin alınmamasıyla müvekkilinin başıboş sokak köpeklerince ısırılması arasında açık bir illiyet bağı bulunduğunu savunan Horasan, 3 bin lira manevi tazminat tutarının, olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle müvekkiline ödenmesini talep etti.

Karatay Belediyesi avukatı ise savunmasında, idare olarak üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiklerini, sahipsiz köpeklerin ihaleyi alan yüklenici firma tarafından toplandığını, rehabilite edildiğini ve bakımlarının yapıldığını belirterek, olayda herhangi bir hizmet kusurunun bulunmadığını ileri sürdü.

Konya 1. İdare Mahkemesince kabul edilen davada, belediye kusurlu bulundu.

Mahkemenin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"İdarenin hizmet kusuru nedeniyle başıboş köpeklerin saldırması sonucunda davacının yaralandığı ve tedavi gördüğü anlaşılmakta olup, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşadığı travmanın etkisinin, yaşadığı acı, elem ve üzüntünün kısmen de olsa hafifletilebilmesi amacıyla 3 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte 3 bin lira manevi tazminatın, davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verildi."

- "Karar emsal niteliğinde olacak"

Davacı Boğaz, AA muhabirine, olay nedeniyle manevi olarak çok yıprandığını söyledi.

Dava açma amacının tazminat almak değil, başkalarının zarar görmesini engellemek olduğunu belirten Boğaz, "Mevlana Meydanı civarında, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede böyle bir olayı yaşamaktan üzüntü duydum. Olaydan sonra hayvanlardan korkmaya başladım. Psikolojik olarak etkilendim. Avukatımla görüştüm, dava yoluna gittim. Hakkımı aramak için mahkemeye başvurdum. Neticesinde davayı da kazandık. Bu olay beni çok üzdü. Psikolojik olarak kalıcı hasar bıraktı. Gece rüyalarıma girmeye başladı." diye konuştu.

Avukat Ali Horasan da "Bu olayda kusurlu olan tarafın, bakıma muhtaç başıboş sokak hayvanlarından ziyade ilgili belediyeler olduğunu düşündüğümüzden, belediyelerimize 5199 sayılı yasa uyarınca, kendilerine düşen sorumluluğu hatırlatmak amacıyla dava yoluna başvurmaya karar verdik. İdare mahkemesince de davamız kabul edildi. Belediyelerin bu konuda sorumlu olduğu tescil edilmiş oldu. Bu dava neticesinde ortaya çıkan karar emsal niteliğinde olacaktır." ifadesini kullandı.

İlgili yasa uyarınca belediyelerin bazı yükümlülüklerinin bulunduğunu vurgulayan Horasan, şunları kaydetti:

"Bakıma muhtaç hayvanların gerekli bakım ve rehabilitasyonunun yapılması, rehabilite edilemeyen hayvanların da belirli şartlarda güzel bir hayat geçirmelerinin sağlanması lazım. Belediyelerimiz ne yazıkki bu konuda çok bilgi sahibi değiller. Bu konuda bir farkındalık sağladığımızı düşünüyoruz. Tazminat talebimiz tamamen sembolik bir rakamdı. Bu nedenle davamızın amacına ulaştığını düşünüyorum. İnşallah bu karar hem vatandaşlarımızın hem sokak hayvanlarımızın daha huzurlu ve güvenli bir hayat geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Belediyelerimiz de inşallah bundan sonra sorumluluklarını daha iyi yerine getirirler."
Anadolu Ajansı
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