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Bilim Kurulu Üyesinden 'soğuk hava' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, havaların soğumaya başlamasıyla mevsimsel solunum yolu hastalıklarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) beraber seyredebileceğini belirtti
 18 Ekim 2020 14:47
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Bilim Kurulu Üyesinden 'soğuk hava' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, havaların soğumaya başlamasıyla mevsimsel solunum yolu hastalıklarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) beraber seyredebileceğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği bugünlerde her yaş grubundan insanların Kovid-19 salgınının yol açtığı sorunlarla yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yaygınlaştığını hatırlatan Metintaş, "Bu durum, Kovid-19 ile diğer hava yoluyla bulaşan hastalıkların birlikteliğine neden olacaktır. Yani toplum içinde SARS-CoV-2 virüsü pandemisi devam ederken, aynı zamanda grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle de infekte olmuş bireyler artan oranda karşımıza çıkacaktır. Bu tür durumlarda hangi virüs ya da bakterinin infeksiyonlarda etken olduğunu kesin bilmek için uygun laboratuvar testlerinin yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Hastalıkların işaret ve bulgularına değinen Metintaş, Kovid-19'daki ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas, vücut ağrısı şikayetlerinin gripte de olduğunu bildirdi.

Kovid-19'da öksürüğün, kuru öksürük şeklinde seyrettiğini, bu salgında görülen koku ve tat duyusu kaybına diğer solunum yolu enfeksiyonlarında rastlanmadığını aktaran Metintaş, "Çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomlara gripte rastlanmaz. Solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, semptomlu veya semptomsuz oksijen satürasyon düşüklüğü Kovid-19'da daha fazladır. Grip çocuklarda, Kovid-19 yaşlılarda daha ağır seyreder. Koronavirüste hastalık temastan 2-14 gün sonra, gripte ise 1-4 gün sonra açığa çıkar." bilgisini paylaştı.

- "Gripte semptomsuz bulaşkanlık olmaz"

Prof. Dr. Metintaş, Kovid-19'un daha fazla bulaşkan olduğuna, bu durumun 10 gün ve hatta daha uzun sürdüğüne dikkati çekti.

Belirti göstermeyip Kovid-19 taşıyıcısı olanlar bulunduğunu hatırlatan Metintaş, şöyle devam etti:

"Gripte bulaşkanlık genellikle 5-7 gündür. Semptomsuz bulaşkanlık olmaz. Kovid-19'da yaşlı bireyler, kalp, akciğer hastalığı bulunanlar, diyabet ve obezitesi olanlar daha risklidir. Gripte ise en riskli grup küçük çocuklar ve kronik hastalığı olanlardır. Kovid-19'da iyileşme hastalarda birkaç günden haftalara veya aylara kadar uzar. Gripte ise iyileşme süresi daha kısa olup, birkaç gün ile 2 hafta arasında değişir. Tedavi ise Kovid-19 için kesinleşmiş bir tedavi bulunmamaktadır. Grip için bazı etkenlerde etkili olabilecek antiviral ilaçlar vardır." ifadesini kullandı.

İki durumdan da korunmanın en önemli yolunun, solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmaktan kaçınmak olduğunu belirten Metintaş, "Ev dışı her ortamda bireyler arasında 1,5 metre sosyal mesafe kuralı, maske ve iyi el yıkama en önemli korunma yoludur. Bireyler her gün sağlıklarını izlemeli, hastalık belirtilerinin varlığını takip edip belirti varsa ateşlerini ölçmelidir. İyi vatandaşlık gereği hastalık bulgusu olanların durumunu aile ve iş yerlerine bildirip onları korumaya almaları gerekir. Hasta olan kişiler bol sıvı almalı, iyi beslenmeli ve kendisine iyi bakmalıdır. Ateş olması veya durumun kötüleşmesi halinde sağlık personeline haber verilmelidir. Solunum yolu hastalıklarına yatkınlığı artıracağından sigara veya nargile içme bırakılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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